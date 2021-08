Albese Volley la rinnovata Tecnoteam ai nastri di partenza, oggi il raduno

Albese Volley in serata si apre ufficialmente la nuova stagione 2021/22 del club brianzolo.

Albese Volley presso la palestra Pedretti si ritrova il team di coach Mucciolo con tante conferme uniti da rinforzi importanti

Con ancora negli occhi la strepitosa e storica promozione in serie A2 di inizio estate, l'Albese Volley è pronta iniziare una nuova avventura e una nuova stagione agonistica. Oggi infatti alle ore 19.30 presso al palestra Pedretti di Albese si raduna la rinnovata Tecnoteam per iniziare a preparare il suo primo campionato in serie A2 2021/22. Agli ordini del confermatissimo coach Cristiano Mucciolo e del suo staff, la società ha allestito un roster molto interessante e competitivo con tanti volti nuovi dalle bande Chiara Pinto e Alice Nardo, alle centrali Martina Veneriano, Silvia Mocellin e Sara Scurzoni, dalla nuova libero Giulia De Nardi alla palleggiatrice Anna Lualdi per finire con l'opposto la nazionale greca Maria Oikonomidou che proprio oggi festeggia il suo compleanno con il primo giorno in maglia Tecnoteam. Questo plotoncino di nuove vanno ad affiancarsi le confermate Caterina Cialfi, Carlotta Zanotto, Alice Bocchino, Michela Gallizioli, Federica Ghezzi e Irene Baldi. Da domani al via il programma di preparazione che porterà il team albesino al debutto in campionato fissato per il weekend del 9-10 ottobre. La Tecnoteam è stata inserita nel girone B e ora attende di conoscere il calendario ufficiale della sua nuova stagione.

La rosa completa della nuova Tecnoteam 2021/22

CONFERMATE Caterina Cialfi (palleggio) Carlotta Zanotto (banda) Alice Bocchino (banda) Michela Gallizioli (centrale) Federica Ghezzi (libero) Irene Baldi (banda/opposto)

LE NUOVE ARRIVATE

Chiara Pinto (banda) Martina Veneriano (centrale) Sara Scurzoni (centrale) Anna Lualdi (palleggio) Giulia De Nardi (libero) Maria Oikonomidou (opposto) Alice Nardo (banda) Silvia Mocellin (centrale)