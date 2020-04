Albese Volley la Tecnoteam dona 250 mascherine alle strutture di cura locali

Albese Volley un bel gesto delle giocatrici della squadra di serie B1 femminile.

Albese Volley la capitana Facchinetti: “Un dono piccolo ma che può fare tanto in questo momento difficile”

“..l’unione fa la forza anche nei momenti difficili” questo è il pensiero delle giocatrci dell’Albese Volley che si sono rese protagoniste di una bella iniziativa. Fermo il campionato di B1 femminile da oltre un mese e nel pieno dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, le giocatrici della Tecnoteam, prima squadra del Cs Alba, non sono rimaste con le mani in mano ma anzi hanno deciso di fare un gesto importante a favore di chi come medici ed infermieri stanno lottando inprima linea contro la pandemia. In queste ore l’Albese Volley infatti ha consegnato 250 mascherine chirurgiche distribuite nelle tre strutture di cura di Albese: Villa San Benedetto Menni, Ida Parravicini di Persia e la casa di riposo Infermiere.

“Un dono piccolo, ma che può fare tanto in questo momento difficile” ha voluto sottolineare a nome delle sue compagne di squadra la capitana Fabiola Facchinetti. Un pensiero di grande generosità e un gesto vincente delle giocatrici che ha fatto punto… ed è stato davvero apprezzato dai vertici delle strutture. Da sottolineare che la donazione è stata resa possibile grazie anche alla generosità e premura della farmacia Turuani di Albese che si è prodigata per aiutare le giocatrci della tecnoteam di consegnare le mascherine.

