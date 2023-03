Albese Volley: la Tecnoteam rispetta il pronostico e regola anche Perugia

Albese Volley: si è giocato ieri il 3° turno della Poule salvezza di serie A2 donne.

Seconda vittoria nel giro di pochi giorni in poule salvezza per l'Albese Volley che ieri ha superato di slancio il fanalino di coda Perugia facendo un altro passo importante verso il suo obiettivo, la permanenza in serie A2 femminile.

Soddisfatto a fine gara Mauro Chiappafreddo coach della Tecnoteam:

"Bene i primi due set, poi è calata l’attenzione, abbiamo fatto qualche errore di troppo. Loro ci hanno messo in difficoltà e noi siamo riusciti a riprendere il muro-difesa. Questi punti hanno grande valore, sono importanti. Stiamo cercando di gestire le energie delle ragazze da qui alla fine del torneo”.

La Tecnoteam resta in vetta e tornerà in campo già domenica 26 marzo alle 16 in Sicilia ospite della Desi Shipping Akademia Messina attualmente al terzultimo posto del girone.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESE -3M PALLAVOLO PERUGIA 3-1

Parziali 25-10, 25-18, 22-25, 25-17

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nicolini 4, Cassemiro 11, Veneriano 7, Nardo 17, Badini 12, Conti 10, Rolando (L), Stroppa 6, Cantaluppi 4, Gallizioli 3, Bernasconi, Nicoli. Non entrate: Radice (L), Pinto. All. Chiappafreddo.

3M PALLAVOLO PERUGIA: Manig 2, Patasce 13, Agbortabi 8, Salinas 15, Negri 1, Giudici 6, Rota (L), Pero 3, Bosi, Traballi. Non entrate: Dalla Rosa. All. Marangi.

ARBITRI: Di Lorenzo, Manzoni

Risultati del 3° turno della Poule salvezza serie A2 donne

Seap-Sigel Marsala-Club Italia 3-1 (25-22, 23-25, 25-23, 25-21)

Anthea Vicenza Volley-Emilbronzo 2000 Montale 2-3 (27-25, 25-15, 22-25, 20-25, 16-18)

D&a Esperia Cremona-Desi Shipping Akademia Messina 3-0 (25-15, 25-13, 25-23)

Assitec Volleyball Sant’Elia-Orocash Lecco 2-3 (21-25, 20-25, 25-19, 28-26, 7-15)

RIPOSA: CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO

Classifica della Poule salvezza serie A2 donne

Tecnoteam Albese Volley Como 34; D&a Esperia Cremona 28; Chromavis Eco Db Offanengo,

Orocash Lecco 27; Emilbronzo 2000 Montale 26; Anthea Vicenza Volley 25; Assitec Volleyball Sant’Elia 18; Seap-Sigel Marsala, Desi Shipping Akademia Messina 17; Club Italia 12; 3m Pallavolo Perugia 10.

Programma del 4° turno della Poule salvezza serie A2 donne

Sabato 25 marzo ore 16 Club Italia – Assitec Volleyball Sant’Elia.

Domenica 26 marzo ore 15 Orocash Lecco – Seap-Sigel Marsala, ore 16 Desi Shipping Akademia Messina – Tecnoteam Albese Volley Como; ore 17 3m Pallavolo Perugia – D&a Esperia Cremona, Chromavis Eco Db Offanengo – Anthea Vicenza Volley.