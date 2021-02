Albese Volley la Tecnoteam torna al successo e doma Novate per 3-0

Albese Volley risultati del 5° turno del campionato di serie B1 donne.

Albese Volley il team di coach Mucciolo conferma i pronostici e momentaneamente è prima aspettando il risultato di Lecco

Albese Volley conferma i pronostici della vigilia, torna al successo e sfrutta il turno casalingo per domare nettamente il Novate per 3-0. La squadra di coach Cristiano Mucciolo è stata fin da subito padrona del match e solo nel secondo set ha lasciato un pò di spazio alle giovani avversarie che però si sono arrese in tre set. Tecnoteam che momentaneamente, aspettando il posticipo domenicale della Picco Lecco, balza in vetta al girone B1. Tecnoteam che già mercoledì tornerà in campo nel pomeriggio per il turno infrasettimanale che aprirà in casa contro il Capo d’Orso Palau.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESEVOLLEY – COOP NOVATE MILANESE 3-0

Parziali 25-12, 25-20, 25-12

Tecnoteam Albesevolley: Cialfi 6, Facco 12, Bocchino 12, Zanotto 14, Badini 8, Gallizioli 6, Rolando libero, Baldi 2, Castelli, Ghezzi, Mantovani. Gabbiadini ne. Coach Mucciolo, vice Biffi.

Coop Novate Milanese: Stefani 2, Mantegazza 7, Buhaj 4, Mandotti 4, Mazzi 12, Mantovani 4, Marinelli Libero 1, Scola, Gallo S, Gallo A Libero 2, Ferri ne, Legnani ne. Coach Cannone, vice Quintile.

Arbitri: Toncaj di Tradate e Manzoni di Malgrate.

Programma del 5° turno del girone B1 di serie B femminile

Sabato 20 febbraio ore 21 Tecnoteam-Novate 3-0, Palau-Settimo 3-0; domenica 21 Orago-Picco Lecco.

La classifica del girone B1 di serie B femminile

Tecnoteam Albesevolley 10 13; Acciaitubi Picco Lecco* 11; Capo d’Orso Palau 9; MondialClima Orago*, Coop Novate, Visette Settimo Milanese 3 punti. (* 1 gara in meno)