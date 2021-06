Albese Volley oggi inizia la marcia di avvicinamento della Tecnoteam alla sfida con Lecco

Albese Volley si apre la settimana che porta alla finale playoff di serie B1 donne.

Albese Volley il messaggio del presidente Fpav Como Lucio Amighetti: "Forza ragazze facciamo tutti il tifo per voi"

Inizia una settimana speciale per l'Albese Volley, la settimana che porterà a gara 1 della finalissima che vale la promozione in serie A2 femminile. Dopo aver eliminato Ostiano nei quarti e l'Esperia Cremona in semifinale, ora la Tecnoteam si prepara ad incrociare le armi con la rivale di sempre la Picco Lecco già affrontata quest'anno durante il gironcino iniziale. La gara d'andata è in programma sabato 19 giugno al Bione di Lecco alle ore 18 mentre il ritorno si giocherà al PalaPedretti di Albese sabato 26 alle ore 21... quando sarà assegnata la promozione in serie A2. Da stasera capitan Angela Gabbiadini e compagne riprendono la preparazione in palestra agli ordini dello staff tecnico di coah Cristiano Mucciolo mentre dal Comune di Albese fanno sapere che si sta pensando ad allestire di un maxi schermo all'esterno della palestra per sostenere la Tecnoteam visto che la partita sarà ancora giocata a porte chiuse. Intanto oltre ai tifosi sono tanti sportivi, personaggi e autorità che voglino sostenere e mandare il loro tifo alla Tecnoteam alla vigilia di questa attesa finalissima a coronamento di una splendida stagione vissuta da protagonista in serie B1 femminile. Tra i tanti uno dei primi ad inviare il suo saluto speciale a tutta la squadra di Abese è stato in queste ore il presidente provinciale Fipav Lucio Amighetti: