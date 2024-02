Albese Volley: oggi la Tecnoteam ospita l'Omag-Mt San Giovanni in Marignano per l'aggancio

Match day per l'Albese Volley che oggi alle ore 17 per il 2° turno della Poule Promozione di A2 femminile ospita l'Omag-Mt San Giovanni In Marignano. Una sfida tra due squadre in salute reduci da esordi vincenti di questa seconda fase e divise da soli tre punti. Ecco perché la Tecnoteam oggi pomeriggio proverà a regalarsi un altro colpo vincente che varrebbe l'aggancio a quota 36. Contro le ragazze di coach Mauro Chiappafreddo ritroveranno anche nel ruolo di ex Alice Nardo che così via social ha presentato la gara: "Nelle scorse due stagioni Albese è stata casa mia. Ho avuto la fortuna di incontrare tante persone speciali, una parte del mio cuore rimarrà sempre qui.

Ma oggi in campo sarà guerra spietata, perché Albese tiene quanto noi a questa vittoria in ottica playoff. A fine gara però non vedo l’ora di riabbracciare tutti/e salutare i tifosi".

Programma del 2° turno della Poule Promozione

Sabato 3 febbraio ore 15.30 Cremonaufficio Esperia Cremona – Citta’ Di Messina 1-3

Domenica 4 ore 17

Futura Giovani Busto Arsizio – Lpm Bam Mondovi’

Tecnoteam Albese Volley Como – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Cbf Balducci Hr Macerata – Cda Volley Talmassons Fvg

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Classifica iniziale della Poule Promozione

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 52 (18 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 46 (15 – 4), Citta’ Di Messina 43 (16 – 4); Cbf Balducci Hr Macerata 44 (16 – 3); Cremonaufficio Esperia Cremona 44 (14 – 6); Cda Volley Talmassons Fvg 36 (13 – 6); Omag-Mt San Giovanni In M.No 36 (12 – 7); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35 (14 – 5); Tecnoteam Albese Volley Como 33 (11 – 8); Lpm Bam Mondovi’ 31 (10 – 9).