Albese Volley: si è giocato il 5° turno di Poule salvezza serie A2 donne.

Albese Volley: per un'opaca Tecnoteam brusca frenata a Vicenza ma resta prima

Brutta battuta d'arresto per l'Albese Volley nel 5° turno della Poule salvezza dei serie A2 donne. La Tecnoteam infatti ieri è uscita sconfitta dal campo dell'Anthea Vicenza che ha meritato di vincere con il netto punteggio di 3-0. Una sconfitta senza appelli e attenuanti come ha ribadito a fine gara la palleggiatrice albesina Cecilia Nicolini:

"Il nostro atteggiamento non è stato corretto contro un Vicenza che voleva i punti ed ha fatto una gara importante. Faccio i complimenti a loro, noi dobbiamo ripartire da domenica e ricordarci che la salvezza deve ancora essere conquistata".

La Tecnoteam archivia la sconfitta conservando il primato in classifica davanti a Lecco e si concentra sul prossimo impegno in programma domenica prossima in casa contro la Seap-Sigel Marsala.

Il tabellino di ANTHEA VICENZA VOLLEY - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY 3-0

Parziali 25-18, 25-21, 25-17

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Galazzo 3, Legros 7, Farina 9, Kavalenka 15, Panucci 10, Cheli 6, Formaggio (L), Ottino, Munaron, Ferraro, Groff. Non entrate: Digonzelli, Ghirini (L), Martinez Volskis. All. Iosi.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nardo 11, Badini 3, Conti 5, Cassemiro 7, Veneriano 5, Nicolini 2, Rolando (L), Stroppa 3, Cantaluppi 1, Pinto 1, Bernasconi 1, Radice (L), Nicoli. Non entrate: Gallizioli. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Cruccolini, Oranelli

Programma del 5° turno della Poule salvezza serie A2 donne

Domenica 2 aprile

Anthea Vicenza Volley-Tecnoteam Albese Volley Como 3-0 (25-18, 25-21, 25-17)

Seap-Sigel Marsala-Emilbronzo 2000 Montale 2-3 (25-21, 17-25, 25-17, 21-25, 9-15)

Assitec Volleyball Sant’Elia-D&a Esperia Cremona 3-0 (25-21, 25-23, 25-22)

3m Pallavolo Perugia-Orocash Lecco 0-3 (22-25, 15-25, 21-25)

Desi Shipping Akademia Messina-Chromavis Eco Db Offanengo 3-1 (20-25, 25-16, 25-22, 25-23)

RIPOSA: CLUB ITALIA

Classifica della Poule salvezza serie A2 donne

Tecnoteam Albese Volley Como 37 (13 – 13); Orocash Lecco 33 (11 – 16); D&a Esperia Cremona 31 (9 – 17); Chromavis Eco Db Offanengo 30 (10 – 16); Anthea Vicenza Volley 28 (10 – 15); Emilbronzo 2000 Montale 28 (10 – 16); Assitec Volleyball Sant’Elia 23 (6 – 19); Desi Shipping Akademia Messina 20 (6 – 19); Seap-Sigel Marsala 18 (6 – 19); Club Italia 13 (4 – 22); 3m Pallavolo Perugia 10 (3 – 22).

Programma del 6° turno della Poule salvezza serie A2 donne

Venerdì 7 aprile D&a Esperia Cremona – Anthea Vicenza Volley

Sabato 8 aprile ore 15 Emilbronzo 2000 Montale – Desi Shipping Akademia Messina, ore 16 Club Italia – 3m Pallavolo Perugia

Domenica 9 aprile ore 15 Chromavis Eco Db Offanengo – Assitec Volleyball Sant’Elia , ore 17 Tecnoteam Albese Volley Como – Seap-Sigel Marsala