Albese Volley Tecnoteam a riposo e sorpassata in classifica da Martignacco e Soverato

pallavolo femminile risultati

Albese Volley si è giocato nel weekend il 7° turno di ritorno dei serie A2 donne.

Albese Volley la squadra brianzola tornerà in campo già mercoledì 9 per il primo recupero ospite del Club Italia

Si è giocato nel weekend scorso il 7° turno di ritorno del campionato di serie A2 donne che ha visto l'Albese Volley a riposo e spettatrice di alcuni risultati interessanti. In virtù dei successi contro Montecchio e Vicenza sia Soverato che il Martignacco hanno provvisoriamente sorpassato in classifica la Tecnotema che ora è scesa al settimo posto ma con ben tre gare da recuperare. La prima di queste partite sarà giocata già mercoledì 9 febbraio a Milano (Centro Pavesi ore 18) contro il Club Italia che sabato ha perso a domicilio contro la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania per 1-3. Mercoledì sera di fatto le albesine apriranno il loro tour de force che le vedrà poi in campo domenica 13 febbraio (ore 17) a Pinerolo con Eurospin, mercoledì 16 febbraio (ore 19,30) a Casnate con Anthea Vicenza (recupero), domenica 20 febbraio (ore 17) a Martignacco contro Itas Group, mercoledì 23 febbraio (ore 18) a Casnate contro Ranieri Soverato (recupero) e quindi domenica 27 febbraio (ore 17) a Casnate contro Lpm Mondovì.

Il programma del 7° turno di ritorno del girone B

Sabato 5/2 ore 16

Club Italia Crai – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 1-3

Domenica 6/2 ore 17.00

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Cda Talmassons 3-2

Ranieri International Soverato – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 3-2

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Anthea Vicenza 3-1

Lpm Bam Mondovi’ – Egea Pvt Modica 3.1

La nuova classifica del girone B

Cda Talmassons 36; Eurospin Pinerolo 35; Lpm Bam Mondovì 33; Sorelle Ramonda Montecchio 30; Itas Martignacco 24; Ranieri International Soverato 22; Tecnoteam Albese Volley Como 21; Crai Club Italia 15; Anthea Vicenza 13; Rizzotti Catania Pallavolo Sicilia 10; Pvt Egea Modica 4.

Il programma del 8° turno di ritorno del girone B

Domenica 13 febbraio ore 17

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Ranieri International Soverato – Club Italia Crai

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Tecnoteam Albese Volley Como

Cda Talmassons – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania (13-02-2022 16:00)

Anthea Vicenza – Egea Pvt Modica

RIPOSA: LPM BAM MONDOVI’