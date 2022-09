Albese, Volley Tecnoteam buona anche... la seconda: test vincente contro il Legnano

Albese Volley, ieri a Casnate nuovo allenamento congiunto della squadra brianzola di serie A2.

Albese Volley la formazione di coach Mauro Chiappafreddo si è imposta al PalaFracescucci per 4-0

Buona anche la seconda uscita stagionale per l'Albese Volley che dopo il successo esterno colto a Monza di mercoledì scorso, ieri hanno debuttato tra le mura amiche del PalaFrancescucci di Casnate superando in amichevole il Legnano con il punteggio di 4-0. Buona prestazione per la Tecnoteam sotto la regia di coach Mauro Chiappafreddo che ha fatto ruotare tutta la rosa a disposizione. La Tecnoteam tornerà in campo per la terza amichevole precampionato giovedì prossimo a Milano contro il Club Italia.

Il tabellino Tecnoteam Albese Volley-Legnano 4-0 Parziali: 25-21, 25-19, 25-22, 25-22

TECNOTEAM ALBESE. Veneriano 2, Bernasconi 4, Nicolini 3, Nicoli 2, Cantaluppi 8, Gallizioli 7, Stroppa 10, Cassemiro 3, Badini 3, Pinto 6, Conti 12, Nardo 12. Rolando libero, Radice libero 2.

Il programma delle amichevoli della Tecnoteam Albese

Mercoledì 14 settembre Vero Volley Monza-Albese 1-3

Sabato 17 settembre Albese-Legnano 4-0

Giovedì 22 settembre Club Italia-Albese

Sabato 24 settembre Albese-Cabiate

Sabato 1 e domenica 2 ottobre Trofeo Bellomo di Busto Arsizio

Sabato 8 ottobre Albese-Brescia