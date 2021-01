Albese Volley Tecnoteam subito bella e corsara a Palau

Albese Volley ieri esordio vincente della squadra brianzola nel campionato di B1 femminile.

Albese Volley contro il Capo d’Orso la squadra di coach Cristiano Mucciolo si è imposta per 3-1

Partenza con il botto per l’Albese Volley nel campionato di serie B1 femminile. La Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo è subito andata a segno nel primo turno del girone B2 andando a sbancare il difficile campo di Palau tana dell’ambiziosa Capo d’Orso con un secco 3-1. Ottima la partenza delle ragazze gialloblù che si sono largamente imposte nei primi due set. Nell terza partita parziale riscatto delle padrone di casa che però si sono poi dovute arrendere definitivamente alle brianzole che si sono aggiudicate il quarto set per 23-25 portando a casa dalla Sardegna i primi tre preziosissimi punti di questa nuova stagione. La Tecnoteam tornerà in campo sabato 30 gennaio quando debutterà tra le mura amiche della palestra Pedretti di Albese, senza pubblico, ospitando il Settimo Milanese che ieri è stato battuto nettamente per 3-0 dalla Picco Lecco. Medesimo successo corsaro anche della Mondialclima Orago a Novate Milanese.

Il tabellino di CAPO D’ORSO PALAU – TECNOTEAM ALBESEVOLLEY 1-3

(PARZIALI SET 12-25; 19-25; 25-17; 23-25).

CAPO D’ORSO PALAU: Sintoni 2, Ghezzi 8, Cecchi 9, Aliberti 14, Mezzi 11, Moretto 11, Formaggio Libero, Tesanovic A 2, Fezzi, Menardo e Tesanovic Al ne. Coach: Guidarini, vice Morello

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Cialfi 4, Facco 6, Gabbiadini 13, Zanotto 16, Gallizioli 17, Badini 9, Rolando Libero, Baldi 1, Castelli, Ghezzi e Bocchino ne. Coach Mucciolo, vice Biffi

Risultati del 1° turno del girone B1 di serie B femmile

Sabato 23 gennaio ore 16 Capo d’Orso Palu-Tecnoteam Albese 1-3, Pol. Coop Novate-Orago 0-3, Settimo Milanese-Picco Lecco 0-3.

La classifica del grione B1 diserie B femmile Tecnoteam Albesevolley, Acciaitubi Picco Lecco e MondialClima Orago 3 punti; Capo d’Orso Palau, Coop Novate e Visette Settimo Milanese 0 punti.