Albese Volley un altro test positivo per la Tecnoteam che fa poker contro Club Italia

Albese Volley ieri allenamento congiunto a Casnate per la squadra brianzola di A2 donne

Albese Volley già domani alle 17 il team di coach Chiappafreddo tornerà al Palafrancescucci per ospitare Millennium Brescia

Ancora un test positivo per l'Albese Volley che ieri in preparazione del debutto nel campionato di serie A2 femminile ha ospitato tra le mura amiche del PalaFrancescucci di Casnate l'allenamento congiunto con il Club Italia di A2. Una buona amichevole giocata su quattro set e chiusa con il successo della Tecnoteam di coach Chiappafreddo che si è imposta per 4-0. A riposo precauzionale sono state tenute Nardo, Cantaluppi e Nicoli mentre è tornata in campo Pinto. Sugli scudi la brasiliana Mari Cassemiro top scorer con 17 punti. Già domani, sabato 8, la Tecnoteam tornerà in campo sempre alle 17 a Casnate contro il Millennium Brescia già affrontata nelle scorse settimane.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESE VOLLEY - CLUB ITALIA MILANO 4-0 Parziali 25-14; 25-14; 25-20; 25-22

Tecnoteam Albese Volley Como: Veneriano 8, Bernasconi 3, Nicolini 5, Gallizioli 7, Stroppa 11, Cassemiro 17, Badini 4, Pinto 7, Conti 11, Rolando libero, Radice libero 2, Cantaluppi, Nicoli e Nardo ne. Coach Chiappafreddo.

Calendario pre campionato della Tecnoteam 2022/23

Mercoledì 14 settembre Monza-Albese 1-3

Sabato 17 settembre Albese-Legnano 4-0.

Giovedì 22 settembre Club Italia-Albese 2-3.

Domenica 25 settembre Lugano-Albese 3-1.

Giovedì 29 settembre ore 16 Millennium Brescia-Albese 2-2.

Sabato 1ottobre Trofeo Bellomo Albese-Offanengo 3-1.

Domenica 2 ottobre Trofeo Bellomo d Albese-Futura Volley 0-3.

Giovedì 6 ottobre Albese-Club Italia 4-0.

Sabato 8 ottobre ore 17 Albese-Millennium Brescia.