Albese Volley Valentina Facco: “Peccato le cose stavano andando molto bene prima dello stop”

Albese Volley il punto con l’opposto numero 3 della Tecnoteam.

Albese Volley “Speriamo l’anno prossimo di riprendere il sogno che avevamo tutte”

Costretta a casa anche lei come le sue compagne della Tecnoteam, Valentina Facco numero 3 e opposta dell’Albese Volley ha voluto fare il punto della situazione tra presente e futuro ai tempi del coronavirus ma anche mandare i suoi saluti a tutti i tifosi.

Le parole di Valentina Facco

“Sto bene dai e pur restando 24 ore a casa il tempo passa dai. La mia giornata tipo: mi alzo, poi studio un pò e mi alleno, dopo pranzo esco a portare a spasso il mio cagnolino Charlie e poi ancora studio e mi alleno. Quasi quasi mi sembra che manca il tempo…”

Chi l’avrebbe detto che sarebbe finito tutto anzitempo.

“Inizialmente nessuno si aspettava che diventasse una cosa così grande. Poi dopo due tre settimane di stop l’epilogo non poteva che essere questo perchè la cosa importante è la salvaguardia della salute di tutti quanti. Sicuramente va a svantaggio nostro che stavamo facendo una bella stagione. Tra alti e bassi ma sollevandoci sempre dopo le difficoltà. Purtroppo è andata così e non poteva esserci altra decisione. Peccato davvero.”

Fino a quel momento Tecnoteam capolista e protagonista. Soddisfatta?

“Sicuramente come squadra abbiamo fatto grandi passi avanti rispetto a settembre a quando eravamo partite. Sono molto contenta di come stavano andando le cose. Ma io per natura sono anche molto critica e penso che si possa sempre fare meglio. Non bisogna mai accontentarsi e porsi limiti. Ma ripeto fino al momento della chiusura sono molto contenta di quello che aveva fatto la squadra”

Il momento più bello?

“Personalmente la vittoria a Settimo dove ho giocato tante volte ma mai avevo vinto prima. Ci siamo riuscite magari con una partita non perfetta vinta al tie break ma lì abbiamo capito dove poteva arrivare questa squadra”

Squadra che si è dimostrata forte un bel gruppo anche fuori dal campo. Per esempio con l’iniziativa benefica del calendario promossa proprio da Valentina (Miss Aprile).

“L’idea di fare questo calendario mi è venuta così per realizzare qualcosa con le mie compagne anche al di fuori del campo di pallavolo ma anche per fare un regalo ai nostri tifosi e per dare il nostro piccolo contributo realizzando un qualcosa che potesse contribuire a sostenere una buona casa (devolvere fondi a una onlus)”.

Il futuro di Valentina Facco ancora ad Albese?

“Spero , la volontà da parte mia c’è sicuramente ma vediamo cosa ci riserverà il futuro. Speriamo che l’anno prossimo si possa recuperare e ripartire con il sogno che avevamo anche assieme a tutte le persone che ci hanno sostenuto e dimostrato sempre tanto affetto in palestra ma anche fuori”.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU