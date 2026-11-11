Nessun pericolo

Allarme bomba anche nelle scuole dell’Olgiatese

Gli istituti scolastici non sono stati evacuati.

Allarme bomba anche nelle scuole dell’Olgiatese

Lurate Caccivio ·

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Allarme bomba anche nelle scuole di Lurate Caccivio e Olgiate Comasco.

Allarme bomba fasullo, nessuna evacuazione a Lurate Caccivio

A spiegare la situazione è il sindaco Serena Arrighi: “Anche gli istituti scolastici di Lurate Caccivio sono stati interessati da segnalazioni di allarme bomba, analoghe a quelle pervenute in numerose scuole sul territorio nazionale. Sono stati effettuati i controlli del caso e, in raccordo con la Questura di Como, è stato accertato che si trattava di un falso allarme. Alla luce delle verifiche svolte e in accordo con la dirigente scolastica, non si è proceduto all’evacuazione degli edifici. La situazione è stata seguita con attenzione e si è risolta senza criticità. Ringraziamo le Forze dell’ordine, la dirigente e il personale scolastico per la collaborazione”.

Allarme fake anche al “Terragni”

Come precisa la dirigente scolastica Laura Mauri: “Sull’indirizzo di posta istituzionale della nostra scuola è arrivata una e-mail di allarme bomba. Ho notato che era indirizzato a centinaia di altri istituti. In ogni caso, ho segnalato il fatto ai Carabinieri di Olgiate Comasco. Confermando la situazione di assoluta tranquillità, la mattinata didattica non ha subito interruzioni”.

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