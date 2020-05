All’ospedale di Menaggio si torna ad operare: Asst Lariana riorganizza le attività dei presidi comaschi.

All’ospedale di Menaggio sono ripresi martedì, 20 maggio 2020, gli interventi chirurgici mentre ieri, 21 maggio 2020, è ripartita l’ortopedia. Il reparto diretto da Raffaele Paduano ha effettuato tre interventi, tra cui un’ernia bilaterale; l’ortopedia di Giovanni Lovisetti, ha eseguito cinque operazioni, tra cui una meniscectomia di un ginocchio, un intervento al legamento di una mano, l’asportazione di un neurinoma da un piede e la rimozione di un fissatore esterno ad un bambino che era stato operato negli scorsi mesi.

Info utili per chi deve recarsi negli ospedali comaschi

Visite ed esami in ospedale o negli ambulatori

Tutti i pazienti saranno contattati da Asst Lariana sia per annullare che per confermare l’appuntamento. A partire dai prossimi giorni, Asst Lariana comincerà a ricontattare anche tutti i pazienti le cui visite erano state annullate durante l’emergenza Coronavirus (non saranno invece contattati coloro che in autonomia avevano annullato l’appuntamento). Per l’ingresso in ospedale e nelle strutture, si invita a fare riferimento alle indicazioni relative all’ingresso utenti.

Radiografie, Tac, risonanze, ecografie, mammografie

Tutti i pazienti saranno contattati sia per annullare che per confermare l’appuntamento. A partire dai prossimi giorni, Asst Lariana comincerà a ricontattare anche tutti i pazienti i cui esami erano stati annullati durante l’emergenza Coronavirus (non saranno invece contattati coloro che in autonomia avevano annullato l’appuntamento). Le telefonate riguarderanno sia gli esami che si effettuano all’ospedale di Cantù che quelli all’ospedale di San Fermo e di Menaggio e nei Poliambulatori di via Napoleona e Olgiate Comasco. Per l’ingresso in ospedale e nelle strutture, si invita a fare riferimento alle indicazioni relative all’ingresso utenti.

Punti Prelievo

Tutta l’attività dei Punti Prelievo (esami del sangue, curve glicemiche, urine, feci…) verrà organizzata su prenotazione e non più, quindi, ad accesso libero. Completati gli ultimi passaggi relativi al numero da contattare, le nuove indicazioni saranno comunicate nei prossimi giorni. Per l’ingresso in ospedale e nelle strutture, si invita a fare riferimento alle indicazioni relative all’ingresso utenti.

L’accesso alle strutture

In linea generale l’accesso in ospedale e nelle strutture è consentito a chi ne abbia effettiva necessità e l’accompagnamento dei pazienti è ammesso solo per minori, disabili e utenti fragili non autosufficienti. Restano ancora sospese le visite ai degenti, fatte salve situazioni particolari che dovranno essere autorizzate dal reparto. All’ingresso verrà misurata la temperatura; si dovrà indossare la mascherina (mascherina chirurgica; a pazienti e visitatori non è consentito l’utilizzo di maschere con valvola e nel caso queste andranno coperte con una mascherina chirurgica); è predisposta la distribuzione di gel alcolico per l’igiene delle mani. In tutti gli spazi e i locali dovrà essere mantenuta la distanza di almeno un metro tra le persone. Rimane l’indicazione che in caso di febbre o di sintomi riconducibili all’infezione da Covid-19 (tosse, cefalea, congiuntivite, gastroenterite, mialgia, cefalea…) è bene contattare il proprio medico di medicina generale e disdire l’eventuale visita/esame. Si ricorda che l’ingresso nella struttura è consentito non prima di 15 minuti dall’orario della visita.

Servizi ex Asl

Per tutti i servizi ex Asl (protesi, invalidi, carta regionale dei servizi, pratiche e ricoveri all’estero, scelta e revoca del medico, sportelli unici per il welfare, patenti…), l’utente deve privilegiare l’accesso telefonico e via mail (i riferimenti si trovano sul sito www.asst-lariana.it alla voce Servizi Territoriali ex Asl). Si ricorda inoltre che tutte le esenzioni, per patologia e reddito, sono state prorogate al 30 settembre; che tutti i piani terapeutici, sono stati prorogati di 90 giorni a partire dalla data di scadenza; che le patenti di guida e nautiche sono state prorogate fino al 31 agosto.

Ufficio Relazioni con il Pubblico

L’ufficio Relazioni con il pubblico continua ad essere contattabile per telefono e via mail.

Ospedale Sant’Anna: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30, ai numeri di telefono 031/5859788 e 031/5859787 e via mail a urp.como.ospedale@asst-lariana.it e urp.territorio@asst-lariana.it

Ospedale di Cantù e Mariano Comense: il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16 al numero di telefono 031/799 202 e via mail a urp.cantu.ospedale@asst-lariana.it

Ospedale di Menaggio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 al numero di telefono 0344/33284 e via mail a urp.menaggio.ospedale@asst-lariana.it

