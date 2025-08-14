Alpini, tempo di Gran festa di Ferragosto. Si parte stasera
Penne nere erbesi in fermento: al via la tre giorni di cibo e musica in piazza Mercato
Torna l’appuntamento immancabile sotto i portici di piazza Vittorio Veneto
Da gustare i piatti tipici brianzoli
Alle 19 di oggi, giovedì 19 agosto, si aprirà ufficialmente la Gran festa di Ferragosto, immancabile appuntamento estivo con il gruppo Alpini di Erba. La cucina è già in fermento per preparare i famosi piatti tipici brianzoli che chiamano a sé tanti visitatori.
La serata si concluderà con la musica della Saverio Masolini band.
Si va avanti fino a domenica a pranzo
Alpini impegnati fino a domenica, 17 agosto, quando il pranzo chiuderà la manifestazione. Nelle giornate di domani venerdì 15 agosto e di sabato 16 sempre pranzo a partire dalle 12, ma anche cena dalle 19.
Un appuntamento che ogni anno richiama ai tavoli della piazza davvero tantissimi erbesi e non solo.
Ecco le proposte musicali
Non solo buona compagnia e ottimo cibo. Le Penne nere propongono anche serate di intrattenimento musicale: domani, venerdì 15, si esibirà la Rufus band; sabato 16 toccherà ai Doctor Beat.