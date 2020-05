Annullata l’edizione 2020 della storica Festa di Sant’Anna, ad Alzate Brianza

Coronavirus, annullata l’edizione 2020 della Festa di Sant’Anna di Fabbrica Durini: è la prima volta in 56 anni.

Annullata l’edizione 2020 della storica Festa di Sant’Anna

Per la prima volta in quasi sessant’anni, la pandemia costringe anche la Festa di Sant’Anna, storico appuntamento di luglio della frazione Fabbrica Durini di Alzate Brianza, a fermarsi: l’edizione 2020 non ci sarà. A renderlo noto, gli organizzatori, i volontari dell’oratorio di Fabbrica che da anni si impegnano a organizzare la kermesse: ” Con enorme dispiacere vi annunciamo che l’edizione 2020 della Festa di Sant’Anna di Fabbrica Durini è stata cancellata. Ciò avviene per la prima volta dopo 56 anni, uno dei tanti segni della straordinarietà del momento storico che stiamo vivendo. Fiduciosi che la prudenza di oggi ci consenta di tornare a ballare ancora più allegri e sereni domani, vi diamo appuntamento al 2021! Un abbraccio a tutti voi, specialmente a chi ha sopportato in prima persona le conseguenze di questa maledetta pandemia. I volontari dell’Oratorio di Fabbrica Durini”.

Appuntamento, dunque, a luglio 2021.