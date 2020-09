A crearlo è la cooperativa sociale onlus In Cammino guidata dal presidente Bianca Casagrande.

Arriva il primo premio canturino per l’impegno nel sociale

“In occasione della Festa per i nostri 35 anni di attività, che abbiamo celebrato nelle giornate del 4, 5, 6 settembre presso il Parco del Bersagliere a Cantù, abbiamo lanciato il Primo premio canturino per l’Impegno nel Sociale – ha puntualizzato il presidente della cooperativa sociale canturina – Un riconoscimento che vogliamo assegnare a persone che, lontano dai riflettori e dalle cronache cittadine e dai riconoscimenti istituzionali, si sono messe a disposizione di altre meno fortunate”.

In questi giorni e fino a domenica 4 ottobre la cooperativa sta raccogliendo le candidature, che saranno valutate da una Giuria indipendente, la quale designerà il premiato di questa prima edizione 2020 del Premio. “Con questo riconoscimento, la cooperativa sociale In Commino vuole rimarcare l’insostituibilità della solidarietà di molte persone, che contribuiscono in modo determinante alla costruzione del bene comune e al raggiungimento del buon vivere di tutti i cittadini. La loro dedizione è il segno più concreto di una giustizia e di una solidarietà che resistono alle paure, agli egoismi, alle chiusure e all’indifferenza di una società sempre più orientata al profitto e alla ricerca del benestare e degli interessi individuali”. La cerimonia di consegna del premio istituito dalla cooperativa In Cammino si svolgerà venerdì 4 dicembre.