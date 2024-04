Assemblea dell’Auser con mobilitazione per difendere la sanità pubblica

Auser in assemblea a Olgiate Comasco, aprendo i lavori con l’appello a firmare per difendere la sanità pubblica.

La sensibilizzazione dell’Auser

L’invito a firmare segue quello lanciato la scorsa settimana dal Sindacato pensionati della Cgil. I nodi da sciogliere: accorciare i tempi di attesa delle prenotazioni delle visite specialistiche, riempire di servizi le Case di comunità e aumentare il sostegno alle famiglie che hanno necessità di ricoverare propri cari in Residenze sanitarie per anziani.

Il grazie ai volontari

Il presidente Vladimiro Pina, affiancato dal presidente onorario Flavio Grigioni e dal presidente provinciale Massimo Patrignani, ha sottolineato il dato in crescita dei volontari, registrato nell’ultima annata. Da qui anche il ringraziamento a chi si mette a disposizione dalla telefonia alla guida dei veicoli per il trasporto di persone bisognose.

I numeri

Auser Olgiate Comasco ha chiuso il 2023 a quota 313 soci, in crescita rispetto ai 303 dell’anno precedente. La domanda di servizi di accompagnamento (trasporti verso strutture sanitarie e anche per la spesa alimentare) e di compagnia telefonica è superiore all’offerta che vede 24 volontari in molteplici servizi.