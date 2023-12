Attenti alla false sentinelle del Controllo del vicinato

I truffatori escogitano nuovi stratagemmi e sempre più è necessario tenere gli occhi aperti per contrastare i malintenzionati: segnalato un caso con falsi referenti del Controllo del vicinato in azione a Olgiate Comasco.

Massima allerta contro ladri e truffatori

L'episodio segnalato tempestivamente dai gruppi del Cdv olgiatese, una rete di prevenzione che collega un migliaio di cittadini, dimostra come sia fondamentale fare massima attenzione. In via Primo Maggio segnalata la presenza di due giovani, apparentemente di circa 30 anni di età, che, individuata un'abitazione, hanno suonato il campanello cercando di farsi aprire la porta di casa con la scusa di proporre l'iscrizione al Controllo del vicinato. Ma dall'interno, una coppia di anziani non ha abboccato all'amo, vanificando il tentativo dei due sconosciuti. E qui ecco la prima puntualizzazione del Cdv di Olgiate Comasco. "Assolutamente non facciamo richieste di adesioni porta a porta". Il che significa che qualcuno ha millantando di essere una sentinella in cerca di iscrizioni. I malintenzionati, quindi, "potrebbero essere in giro a fare sopralluoghi... Fate attenzione, passate parola e, se avete notizie in merito, avvisateci subito".

L'importanza del passaparola

Puntualizzando il suggerimento di non aprire mai la porta di casa a sconosciuti e di segnalare immediatamente al numero 112 qualsiasi movimento sospetto, il Controllo del vicinato, col coordinatore Davide Riggi e ogni referente attivo a Olgiate Comasco, insiste nell'opera di sensibilizzazione. Gazebo sul territorio per spiegare l'importanza di darsi vicendevole aiuto per prevenire furti e truffe e ribadire per l'ennesima volta l'utilità del passaparola.

Tutelare le persone anziane

L'invito a mantenere alta l'attenzione è tarato anche sulla protezione dei cittadini più esposti al rischio delle truffe: gli anziani. Proprio per essere di aiuto in modo concreto, il Controllo del vicinato sprona ad aumentare la condivisione delle informazioni utili in termine di prevenzione, fruibili su appositi volantini e vademecum, fruibili anche sulla pagina Facebook del Cdv di Olgiate Comasco.