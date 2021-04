Basket C Gold mercoledì 28 la Virtus Cermenate all’assalto della Pallacanestro Milano

Basket C Gold vigilia del 3° turno di ritorno nel girone B lombardo.

Basket C Gold nuovo impegno casalingo tosto per il team gialloblù reduce dal ko nel recupero con Lissone

E’ già vigilia di campionato di basket C Gold e per la Virtus Cermenate che per il il 3° turno di ritorno mercoledì 28 aprile ospiterà la Pallacanestro Milano (ore 21 arbitri Marconetti-La Grotta). Un match non facile per i gialloblù di coach Gilberto Spinelli reduci dalla buona gara però persa di misura contro il Lissone e che ora vogliono provare a fare l’impresa contro un’altra avversaria di valore come la Pallacanestro Milano seconda in classifica e che all’anadata, nel match giocato il 20 marzo scorso, si impose tra le mura amiche per 76-70. In campo domani anche Busnago-Libertas Cernusco mentre giovedì 29 si giocheranno Bocconi-Lissone e Desio-Social Osa Milano.

Il programma del 10° turno, terzo di ritorno del girone B

Mercoledì 28 aprile ore 21 Virtus Cermenate-Pall. Milano, Busnago-Libertas Cernusco; giovedì 29 Bocconi-Lissone, Desio-Social Osa.

La classifica aggiornata del girone B

Aurora Desio 18; Pall. Milano, Lissone 12; Professional Link Virtus Cermenate, Busnago, Social Osa Milano, Libertas Cernusco 6; Bocconi Milano 2.