Basket C Silver anticipo amaro per il Gorla Cantù stoppato dal Daverio per 80-64

Pallacanestro minors risultati

Basket C Silver ieri si è aperto il ritorno della fase di classificazione nel girone blu lombardo.

Basket C Silver oggi tocca a Le Bocce Erba che alle ore 18.15 renderà visita alla capolista Marnatese

Si è aperto ieri il primo turno di ritorno della fase di classificazione del campionato lombardo di basket C Silver. Nel girone Blu ieri sera è sceso in campo il Gorla Team Abc Cantù che però ha dovuto arrendersi in trasferta contro il Daverio per 80-64. Una gara tutta all'inseguimento per i canturini diretti da coach Mattia Costacurta che non sono mai riusciti a riaprire la contesa. Curiosamente tutti gli altri anticipi di ieri sono terminati con vittorie esterne. Oggi tocca a Le Bocce Erba di coach Arturo Fracassa tornare in campo chiamata a rendere visita alla capolista Marnatese che all'andata si impose di stretta misura per 73-75.

Il programma del 9° e primo turno d’andata girone Blu

Venerdì 8 aprile ore 21.15 Daverio-Gorla Cantù 80-64 (Parziali 25-14, 49-27, 61-46), Fagnano Olona-Calolziocorte 56-62, Groane-Luino 60-66, Varedo-Campus Varese 72-76, Desio-Castronno 69-72, Mandello-Casoratese 61-68; sabato 9 ore 18.30 Marnatese-Le Bocce, Morbegno-Venegono.

La classifica del girone Blu

Marnatese 40; Castronno 34; Luino, Casoratese 30; Morbegno 28; Le Bocce Erba,Daverio, Calolziocorte 26; Mandello 24; Varedo, Desio 22; Gorla Cantù18; Venegono 16; Campus Varese 10;Fagnano Olona 8, Groane Lentate 2.