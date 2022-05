Basket C Silver è ufficiale Le Bocce Erba si qualifica per i playoff con un turno d'anticipo

Pallacanestro minors risultati

Si è completato il penultimo turno della seconda fase del girone Blu.

Basket C Silver si è completato il penultimo turno della seconda fase del girone Blu.

Basket C Silver decisivo l'ultimo successo del team di coach Fracassa contro Venegono e le sconfitte di Calolziocorte e Mandello

Si è completato il penultimo turno della seconda fase del campionato di basket C Silver lombardo che ha regalato una notizia molto importante per il movimento lariano. Le Bocce Erba infatti ha staccato ufficialmente il pass per i playoff grazie all'importante successo ottenuto nell'anticipo di venerdì sera a Venegono e alle concomitante sconfitte delle sue immediate rivali. Ora la squadra di coach Arturo Fracassa potrà giocarsi lo scontro diretto con Luino di venerdì prossimo valido per l'ultimo turno con la qualificazione già in cassaforte e l'obiettivo di chiudere nella migliore posizione possibile nella griglia playoff.

Il programma del 15° turno, 7° del girone di ritorno Blu

Venerdì 13 maggio Fagnano Olona-Gorla Cantù 72 - 65 (26-22, 42-31, 66-47), Venegono-Erba 47-55 (12-18, 21-26, 32-38), Campus Varese-Desio 67-64, Varedo-Luino 57 - 63 ; sabato 21 Castronno-Mandello 76-66, Calolziocorte-Casoratese 70-74, Morbegno-Daverio 63-65, Marnatese-Lentate 64-73.

La nuova classifica del girone Blu

Marnatese 52; Castronno 42; Casoratese 40; Morbegno, Daverio 36; Luino, Erba 34; Calolziocorte 32; Mandello 30; Varedo 26; Gorla Cantù 24; Desio, Venegono 22; Campus Varese, Fagnano Olona 14, Groane Lentate 6.

Il programma del 16° turno, 8° del girone di ritorno Blu

Venerdì 27 maggio ore 21.15 Luino-Le Bocce Erba, Gorla Cantù-Venegono, Daverio-Calolziocorte, Marnatese-Morbegno, Desio-Casoratese, Mandello-Fagnano Olona, Groane Lentate-Campus Varese; sabato 28 Castronno-Varedo.