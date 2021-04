Basket C Silver Gorla Cantù lancia il rush finale e ospita il Novate

Basket C Silver si gioca oggi il penultimo turno della prima fase lombarda.

Basket C Silver per i brianzoli gara delicata con in palio punti pesanti in chiave qualificazione playoff

Il campionato lombardo di Basket C Silver lancia la volata fiale di questa prma fase. Ultime due gare regolari che si aprono oggi anche nel girone C il Gorla Cantù impegnato ancora in casa contro il Novate. Dopo essere tornato al successo nel weekend scorso contro Garbagnate, il team di coach Sergio Borghi quesa sera (ore 21.30 arbitri Lanzani-Bernardi) porta l’assalto al Novate che nel match d’andata aveva riservato il primo ko stagionale ai canturini battendoli il 28 marzo scorso per 77-73. Una successo permetterebbe al Gorla di ipotecare una delle prime due posizioni del girone in attesa di chiudere la prima fase il 30 aprile con la trasferta a Morbegno.

Programma del 4° turno di ritorno girone C

Mercoledì 21 aprile ore 21.30 Gorla Cantù-Novate, Cusano-Morbegno; giovedì 22 garbagnate-Gorgonzola

I risultati del 3° turno di ritorno girone C

Venerdì 16 aprile ore 21.30 Gorla Cantù-Garbagnate 72-68, Gorgonzola-Morbegno 76-65; domenica 18 Novate-Cusano 71-51.

Classifica aggiornata del girone C

Gorla Cantù, Nuova Argentia Gorgonzola 10; Pezzini Morbegno, Cusano Milanino 8; Garbagnate, Novate 4.

Programma del 5° turno di ritorno girone C, ultimo prima fase

Giovedì 29 aprile Novate-Garbagnate; venerdì 30 Morbegno-Gorla Cantù, Gorgonzola-Cusano.