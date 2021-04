Basket C Silver Gorla strapazza Morbegno ed è in vetta al giro di boa

Basket C Silver si è giocato il 5° e ultimo turno d’andata nel girone C.

Basket C Silver ottima prova corale della squadra di coach Borghi che tornerà in campo il 7 aprile contro Cusano

Si è giocato ieri sera il 5° turno infrasettimanale del campionato di basket C Silver che ha di fatto chiuso nel migliore dei modi l’andata del Gorla Cantù. La squadra canturina di coach Sergio Borghi infatti ha regolato meritatamente sul parquet di casa il Pezzini Morbegno con un netto 85-63 che le permette di chiudere in testa da sola al giro di boa. Buona prova corale dei ragazzi brianzoli che hanno approcciato benissimo la gara chiudendo avanti già il primo quarto sul 35-17 doppiando i valtellinesi che poi non sono più stati capaci di tornare in partita. Il Gorla Cantù ora si gode la Pasqua da solo in vetta alla classifica del girone C e aspetta di tornare in campo già mercoledì 7 aprile quando aprirà il ritorno ospitando a Casnate il fanalino di coda Cusano Milanino (ore 21.30). Ricordiamo che il team brianzolo aveva già vinto contro Cusano nel match d’andata all’esordio assoluto del torneo imponendosi per 70-56.

Questo il tabellino di Gorla Cantù-Pezzini Morbegno 85-63

Parziali: 35-17, 48-33, 67-44.

Gorla Cantù: Caglio ne, Lanzi 11, Moscatelli 12, Terragni 7, Ronchetti 8, Pozzi 5, Borsani 6, Castelli, Redaelli 2, Brembilla 15, Elli 2, Bresolin 17. All. Borghi. Pezzini Morbegno: Paduano 4, Valli 5, Rapposelli 8, Bonfanti 10, Manni 4, Rusconi 22, Lavizzari, Diop 2, Martinalli 6, Pontiggia, Folzani 2. All. Ronconi).

I risultati del 5° turno del girone C

Mercoledì 31 marzo Gorla Cantù-Pezzini Morbegno 85-63, Cusano-Gorgonzola 46-53, Garbagnate-Novate 71-64.

Per questa classifica aggiornata a fine andata del girone C

Gorla Cantù 8; Garbagnate 6; Pezzini Morbegno, Novate, Nuova Argentia Gorgonzola 4; Cusano Milanino 2.

Programma del prossimo turno, 1 ° di ritorno del girone C

Mercoledì 7 aprile Gorla-Cusano (ore 21.30), giovedì 8 Garbagnate-Morbegno, Novate-Gorgonzola.