Basket C Silver il Gorla Cantù vince anche il derby con Appiano e resta sola al secondo posto

Basket C Silver oggi si chiude il 6° turno di ritorno del girone Blu Lombardo

Basket C Silver stasera posticipo al PalaErba con Le Bocce che cerca il terzo successo di fila contro Mandello

In un 6° turno d ritorno in cui nel girone Blu di basket C Silver è saltato il fattore campo per ora l'unica squadra a vincere in casa è stata il Gorla Cantù che ieri sera ha vinto il derby contro l'Indipendente Appiano Gentile e resta così da solo al secondo posto in classifica. Una sfida molto bella e combattuta che dopo un inizio di marca locale ha visto gli ospiti sorpassare e comandare fino all'ultima frazione. Poi i giovanotti canturini di coach Costacurta hanno cambiato marcia e trascinati da Borsani e Terragni hanno piazzato il break vincete nel finale. Oggi fari puntati su Erba dove andrà in scena il posticipo con Le Bocce di coach Alessio Pesca che proverà a inanellare il suo terzo successo di fila contro Mandello.

IL tabellino di Gorla Cantù - Indipendente Appiano 82 - 70

Parziali 17-14, 26-37, 53-54

Gorla Cantù: Borsani Guglielmo 18, Terragni Pietro 17, Tosetti Carlo 14, Tarallo Gabriele 13, Elli Stefano 7, Greppi Riccardo 4, Meroni Gregorio 4, Brembilla Davide 3, Cattaneo Luca 2, Clerici Filippo, Stefanov Rubin, Trombetta Luca. All. Costacurta.

Appiano Gentile: Gorla Jacopo 19, Leva Matteo 17, Borsani Riccardo 14, Clerici Alex 8, Castelli Alessandro 4, Lanzi Lorenzo 4, Tomaselli Jacopo 3, Ferloni Simone 1, All. Bonassi

Il cartellone completo del 6° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 17 Busnago-Novate 64-74, Bottanuco-Morbegno 63-70, Caloziocorte-Rondinella 51-56, Varedo-Villasanta 66-80, Vimercate-Gorle 75-82; sabato 18 ore 21.15 Gorla Cantù-Appiano Gentile 82-70; domenica 19 ore 18 Le Bocce Erba-Mandello ore 21.30.

La classifica aggiornata del girone Blu

Novate 32; Gorla Cantù 28; Bottanuco 26; Busnago, Gorle 22; Calolziocorte, Villasanta 20; Morbegno 18 Le Bocce Erba 16; Varedo, Indipendente Appiano , Vimercate 14: Mandello 10; Rondinella Sesto 4.