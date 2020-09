Basket C Silver Le Bocce oggi chiude il consueto miniritiro a Campolcino

Basket C Silver come sempre un successo la tradizionale due giorni in Valtellina del club di Erba.

Basket C Silver da domani la squadra di coach Mauro Tagliabue proseguirà la preparazione tra le mura amiche erbesi

La nuova stagione delle squadre di basket C Silver è di fatto partita. Ed è partita anche la nuova Le Bocce Erba che dopo il raduno di settimana scorsa è salita venerdì a Campodolcino dove oggi termina il miniritro in altura. Una consuetudine quella voluta dal club erbese per fare gruppo e svolgere anche qualche allenamento in preparazione della stagione agonistica. Agli ordini dello staff di coach Mauro Tagliabue la squadra erbese così ha sudato, si è allenata ma non solo perchè ha potuto godere delle bellezze e delle specialità della località valtellinese. Il miglior viatico per la stagione che va a cominciare con una bella iniezione di allegria e fiducia.