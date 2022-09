Basket C Silver: si apre oggi il 2° turno d'andata del girone Blu lombardo.

Basket C Silver: questa sera alle 21.30 fari puntati sul primo derby Appiano Gentile-Le Bocce Erba

Si apre oggi il 2° turno del campionato di basket C Silver e subito nel girone Blu il cartellone regala il primo derby lariano. A Cadorago infatti la new entry Appiano Gentile dopo aver festeggiato la sua prima vittoria in categoria, questa sera alle ore 21.30 ospita Le Bocce Erba per provare un bis storico.

Per coach Matteo Bonassi una sfida speciale contro la sua ex squadra erbese che invece insegue la sua prima vittoria stagionale dopo il ko interno contro Calolziocorte: "Oggi - dice Arturo Fracassa coach di Erba - incontriamo una squadra gasata dal primo successo che proverà a centrare un incredibile bis contro di noi che invece vogliamo conquistare un successo esterno pesante che ci permetterebbe di mettere un po' le cose in pari dopo il nostro ko all'esordio".

Contemporaneamente stasera scenderà in campo a Casnate anche il Gorla Cantù che ospita il Gorle: "Per noi- dice Mattia Costacurta coach di Cantù - un altro test molto probante contro un squadra quotata e ben strutturata come il Gorle".

Questo il cartellone del 2° turno d’andata del girone Blu

Venerdì 30/9 ore 21.30 Appiano Gentile-Le Bocce Erba, Gorla Cantù-Gorle, Rondinella-Varedo, Bottanuco-Mandello, Calolziocorte-Busnago, Vimercate-Novate; domenica 2 Villasanta-Morbegno.

Classifica del girone Blu

Appiano Gentile, Busnago, Gorle, Villasanta, Morbegno, Novate, Calolziocorte 2; Gorla Cantù, Le Bocce Erba, Bottanuco, Rondinella Sesto, Varedo, Mandello, Vimercate 0.