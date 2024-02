Basket Divisione Regionale 1: Colpo grosso dell'Appiano che "mata" i Cucciago Bulls, Inverigo ko a Rovagnate

Si è aperto con il botto il 5° turno di ritorno del girone Centro D del campionato di Divisione Regionale 1. Non ha infatti deluso le attese il derby d'alta quota giocato in anticipo e che ha visto l'Indipendente Appiano Gentile battere in rimonta la capolista Cucciago Bulls che, avanti per oltre tre quarti, si è dovuta arrendere al finale dei padroni di casa. Di questo stop oggi può approfittarne Le Bocce Erba che in casa ospita un altro derby lariano contro il Villa Guardia. Anticipo amaro invece per il Gigante Inverigo che continua il suo momento no travolto a Rovagnate.

I tabellini delle gare giocate

Indipendente Appiano - Cucciago Bulls 78 - 72 Parziali 14-18, 38-40, 55-59

Indipendente Appiano : Lanzi Lorenzo 15, Gorla Jacopo 12, Clerici Alex 9, Borsani Riccardo 8, Novati Marco 8, Castelli Alessandro 7, Castelli Federico 7, Ferloni Simone 7, Leva Matteo 5, Zaffaroni Gabriele, Sirtori Vittorio, Spigarolo. All. Gargantini.

Cucciago Bulls : Kisonga Alexandre Joao 14, Caviezel Fabio 12, Politi Filippo 11, Galasso Riccardo 10, Radice Leonardo 9, Gualazzi Alessandro 8, Zappa Lorenzo 8, Ciriaco Edoardo 0, Dioguardi Manuel, Girolimetto Gianluca, Molteni Matteo. All. Bocciarelli.

ARS Rovagnate - Il Gigante Inverigo 92 - 58 Parziali 29-12, 47-35, 62-49

ARS Rovagnate : Mitov Matteo 25, Boleli Vasconcellos Josuè 20, Marinello Roberto 14, Carzaniga Matteo 7, Polanco Leon 7, Brambillasca Tommaso 6, Sudati Gabriele 4, Sudati Valerio 4, Pisanelli Diego 3, Sasha 2, All. Cecchini.

Il Gigante Inverigo : Galli Riccardo 10, Ravasi Marco 10, Caggio David 8, Cappelletti Simone 6, Galli Federico 5, Garota Giacomo 4, Smaniotto Simone 4, Terraneo Mattia 4, Broggi Matteo 3, Motta Cristiano 3, Gafforelli Tommaso 1, All. Pina.

Il cartellone del 16° turno, 5° di ritorno del girone Centro D

Venerdì 2 febbraio: 21.15 Rovagnate-Inverigo 92-58, Appiano Gentile-Cucciago 78-72, sabato 3 Sondrio-Tirano 60-72, Morbegno-Mandello 73-63; domenica 4 alle 18 Erba-Villa Guardia, Nibionno-Civatese.

La classifica del girone Centro D

Cucciago Bulls 26; Le Bocce Erba 24; Appiano Gentile, Morbegno 22; Civatese, 20; Nibionno, Villa Guardia 18; Rovagnate 14; Inverigo, Mandello 12; Sondrio, Tirano 6.