Basket Divisione Regionale 1: Cucciago cade a Morbegno, oggi  Erba può tornare in vetta da sola

Trasferta in Valtellina amara per i Cucciago Bulls che ieri sera per il 9° turno di ritorno del girone Centro D di Divisione Regionale 1 hanno dovuto alzare bandiera bianca sul campo di un ottimo Morbegno. La squadra brianzola di coach Corrado Bocciarelli dopo un buon avvio è rimasta in partita fino all'intervallo ma poi ha subito l'allungo decisivo dei locali nella terza frazione che ha di fatto segnato la contesa. Cucciago quindi è raggiunto dal Morbegno a quota 26 ma rischia di perdere la vetta visto che oggi la pari classifica Le Bocce Erba gioca in casa contro un baldanzoso Rovagnate. Posticipo domenicale anche per il Gigante Inverigo atteso dalla trasferta a Tirano per provare a vincere la sua prima gara del 2024.

Il tabellino della gara di ieri

Morbegno - Cucciago Bulls 77 - 54

Parziali 15-16, 40-32, 63-43

Cucciago Bulls : Politi Filippo 12, Kisonga Alexandre Joao 11, Dioguardi Manuel 5, Galasso Riccardo 5, Gualazzi Alessandro 5, Molteni Andrea 4, Radice Leonardo 4, Girolimetto Gianluca 3, Molteni Matteo 3, Radice Jacopo 2, Ciriaco Edoardo, Zappa Lorenzo. All. Bocciarelli.

Cartellone del 20° turno, 9° di ritorno del girone Centro D

Mercoledì 21 ore 21.30 Villa Guardia-Civatese 61-74; venerdì 23 ore 21.30 Appiano-Mandello 81-51; sabato 24 ore 20.30 Morbegno-Cucciago 77-54; domenica 25 ore 17.30 Tirano-Inverigo, ore 18 Erba-Rovagnate, Nibionno-Sondrio.

La classifica del girone Centro D

Cucciago Bulls, Le Bocce Erba, Civatese, Morbegno 26; Appiano, Nibionno 24; Villa Guardia 22; Rovagnate 18; Mandello 14; Inverigo 12; Sondrio, Tirano 6.