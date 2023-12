Basket Divisione regionale 1: Cucciago vola in vetta da solo, colpi grossi per Appiano e Villa Guardia

Si è aperto con botti di fine anno anticipati il girone di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1. Ieri sera nel girone Centro D successo esterno dei Cucciago Bulls che hanno vinto il big match sul campo della Civatese tornando momentaneamente soli in testa in attesa del posticipo di domani de Le Bocce Erba contro Morbegno. Colpo corsaro anche per Appiano Gentile che dopo un overtime ha sbancato il campo di Inverigo. Sorride anche il Villa Guardia che doma in casa Tirano e sale al terzo posto da sola quota 16 punti.

I tabellini di

Il Gigante Inverigo - Indipendente Appiano 61 - 65 dts

Parziali 14-15, 22-41, 41-48, 55-55

Il Gigante Inverigo : Bianchi Omar 21, Smaniotto Simone 13, Galli Riccardo 8, Galli Federico 6, Motta Cristiano 4, Terraneo Mattia 4, Garota Giacomo 2, Bianchini Emanuele, Broggi Matteo, Gafforelli Tommaso. All. Pina.

Indipendente Appiano : Novati Marco 16, Castelli Alessandro 11, Castelli Federico 9, Clerici Alex 8, Mascheroni Luca 8, Borsani Riccardo 7, Gorla Jacopo 4, Ferloni Simone 2, Zaffaroni Gabriele, Sirtori Vittorio. All. Gargantini.

G.S. Giovanile Civatese - Cucciago Bulls 83 - 91

Parziali 19-17, 44-46, 66-62

Cucciago Bulls : Caviezel Fabio 25, Politi Filippo 17, Galasso Riccardo 16, Radice Leonardo 8, Gualazzi Alessandro 7, Radice Jacopo 6, Zappa Lorenzo 6, Kisonga Alexandre Joao 5, Girolimetto Gianluca 1, Ciriaco Edoardo, Dioguardi Manuel, Bezzi Luca. All. Bocciarelli.

G.S. Villaguardia - Basket Club Tirano 74 - 61

Parziali 25-22, 39-44, 51-54

G.S. Villaguardia ASD : Bassi Angelo 26, Cucchi Riccardo 17, Persico Benedetto 10, Magatti Leonardo 7, Moscatelli Igor 5, Strambini Pietro 4, Pagani Samuele 3, Dhaoui Andrea 2, Giussani Elia, Lamedica Alessio, Veronelli Francesco, Volontè Edoardo . All. Di Lorenzo.

Il cartellone del 12° turno primo di ritorno del girone Centro D

Venerdì 15 dicembre: 21 Inverigo-Appiano Gentile 61-65 dts, Mandello-Nibionno 62-80, Civatese-Cucciago 83-91, Rovagnate-Sondrio 69-62, Villa Guardia-Tirano 74-61; domenica 17 ore 18 Erba-Morbegno.

La classifica del girone Centro D

Cucciago Bulls 20; Le Bocce Erba 18; Villa Guardia 16; Civatese, Morbegno, Appiano Gentile 14; Inverigo, Nibionno 12; Mandello 8; Rovagnate 6; Tirano, Sondrio 4.