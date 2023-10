Basket Divisione Regionale 1: il Gigante Inverigo vince i volata il derby contro il Villa Guardia 68-65

Non ha deluso le attese il posticipo del 5° turno del campionato di Divisione Regionale 1 che è andato in scena ieri sera a Inverigo Il derby delle due matricole del girone Centro D è stato vinto dai padroni di casa del Gigante che hanno domato il Villa Guarda per 68-65. Successo meritato dai padroni di casa che però dopo aver condotto per tutta la gara, l'hanno risolta solo nel finale con gli ospiti che hanno anche fallito il tiro del pareggio.

Il tabellino di Gigante Inverigo-Villa Guardia: 68-65 (20-14, 43-32, 60-50)

Inverigo: R. Galli 2, Bianchi 8, F. Galli 10. Motta 7. Gafforelli 2, Terraneo 2, Carcano, Garota 8, Smaniotto 12, Bianchini 12, Broggi 5. All. Pina.

Villa Guardia: Persico 10, Cucchi 20, Moscatelli 6, Mazzoni 2, Magatti 4, Bassi 17, Strambini 4, Lamedica, Baparapè 2, Volontè, Dhaoui, Pagani).

Il cartellone del 5° turno del girone Centro D

Venerdì 27 ottobre alle 21.30 Appiano-Morbegno 56-76, Rovagnate-Civatese 61-70; sabato 28 alle 18 Tirano-Erba 75-84, Sondrio-Mandello 69-91; domenica 29 alle 19 Nibionno-Cucciago 59-73; lunedì 30 alle 21.30 Inverigo-Villa Guardia 68-65.

Classifica del girone Centro D

Cucciago Bulls 10; Appiano Gentile,, Civatese 8; Le Bocce Erba, Mandello 6; Villa Guardia, Tirano, Nibionno, Morbegno, Inverigo 4; Rovagnate 2; Sondrio 0.

Questo il cartellone del 6° turno del girone Centro D

Venerdì 3 novembre ore 21 Inverigo-Rovagnate, ore 21.30 Villa Guardia-Erba, Mandello-Morbegno, Civatese-Nibionno; domenica 5 ore 18.30 Cucciago-Appiano Gentile. Tirano-Sondrio.