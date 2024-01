Basket Divisione Regionale 1: negli anticipi Cucciago sbanca Villa Guardia e Appiano doma Sondrio

Si è aperto il 3° turno di ritorno del girone centro D che ieri sera ha sorriso alla capolista Cucciago Bulls che ha vinto il derby sul campo di Villa Guardia allungando così in vetta su Le Bocce Erba attesa oggi dalla sfida a domicilio contro Mandello per rimanere in scia. A segno ieri sera anche l'Indipendente Appiano che ha confermato il suo buon avvio di 2024 regolando in volata il Sondrio.

I tabellini delle gare del sabato

Indipendente Appiano - Sportiva Sondrio 67 - 64 Parziali 18-21, 40-38, 56-54

Indipendente Appiano : Novati Marco 15, Clerici Alex 12, Leva Matteo 11, Borsani Riccardo 8, Gorla Jacopo 6, Lanzi Lorenzo 5, Ferloni Simone 4, Castelli Alessandro 2, Castelli Federico 2, Mascheroni Luca 2, All. Gargantini.

G.S. Villaguardia - Cucciago Bulls 56 - 68 Parziali 12-14, 22-32, 42-48

G.S. Villaguardia: Bassi Angelo 20, Pagani Samuele 14, Cucchi Riccardo 6, Strambini Pietro 6, Dhaoui Andrea 2, Giussani Elia 2, Lamedica Alessio 2, Magatti Leonardo 2, Moscatelli Igor 2, Baparapè Malik, Persico Benedetto, Volontè Edoardo. All. Di Lorenzo.

Cucciago Bulls : Caviezel Fabio 19, Kisonga Alexandre Joao 15, Politi Filippo 10, Radice Jacopo 9, Gualazzi Alessandro 5, Radice Leonardo 5, Girolimetto Gianluca 3, Galasso Riccardo 2, Ciriaco Edoardo, Dioguardi Manuel, Molteni Andrea, Zappa Lorenzo. All. Bocciarelli.

Il cartellone del 14° turno, 3° di ritorno del girone Centro D

Venerdì 12 gennaio: 21.30 Villa Guardia-Cucciago 56-68, Appiano-Sondrio 67-64, Rovagnate-Tirano 87-68; sabato 13 Morbegno-Nibionno 70-77; domenica 14 ore 18 Le Bocce Erba-Mandello; lunedì 15 ore 21 Civatese-Gigante Inverigo.

La classifica del girone Centro D

Cucciago Bulls 24; Le Bocce Erba 20; Appiano Gentile 18; Villa Guardia, Morbegno, Civatese, Nibionno 16; Inverigo 12; Mandello, Rovagnate 8; Sondrio 6; Tirano 4.