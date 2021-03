Basket femminile da oggi all’8 marzo sondaggio Fip tra le società di serie C

Basket femminile il comitato federale lombardo valuta la disponibilità per un eventuale campionato.

Basket femminile Btf Cantù e Mariano si iscrivono, Basket Como verso il sì, Comense e Vertematese rinunciano

Giornata importante per il basket femminile minore anche alle nostre latitudini. Da oggi infatti il comitato Fip lombardo apre il sondaggio con tutte le 28 società iscritte al campionato di serie C femminile per valutare la loro disponibilità a partecipare o meno al campionato. Il sondaggio si chiuderà lunedì 8 marzo alle ore 12 termine ultimo per confermare l’iscrizione oppure rinunciare al diritto di partecipare alla prossima serie C regionale. Tra le squadre lariane aventi diritto chi si è già pronunciata favorevole per iniziare il campionato sono il Btf Cantù e la Nonna Papera S. Ambrogio Mariano Comense, appare probabile anche il sì del Basket Como mentre hanno già rinunciato al campionato sia l’US Vertematese del presidente Fermo Verga che la Pol Comense del presidente Guido Corti.

In questi giorni chi sta continuando ad allenarsi sono proprio Btf Cantù e Nonna Papera Mariano nonostante la nuova ordinanza regionale abbia fatto diventare arancione rafforzato tutta la provincia comasca. La conferma arriva dal dirigente Btf Valerio Rossi: «Noi proseguiamo a svolgere i nostri allenamenti settimanali al Toto Caimi di Vighizzolo seguendo scrupolosamente i protocolli e svolgendo ogni 15 giorni i tamponi richiesti ad ogni membro del gruppo squadra. Per ora tutto è andato bene e quindi proseguiamo. Per quanto riguarda il campionato di serie C femminile noi confermiamo la volontà di partecipare ma siamo in attesa di nuove comunicazioni dalla Fip Lombardia. Dopo l’ultima riunione online ci hanno detto che l’ idea era di far partire un campionato con formula ridotta dopo Pasqua».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la Nonna Papera S. Ambrogio Mariano di coach Dionigi Cappelletti che sta proseguendo ad allenarsi: «Continuiamo ad allenarci anche se non sempre siamo al completo ma in massima sicurezza, seguendo i protocolli con i tamponi e grande entusiasmo. Noi abbiamo già detto che siamo disposti a partecipare al campionato di C ma personalmente resto dell’idea che difficilmente inizierà se non cambierà la situazione generale del paese».