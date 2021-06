Basket femminile: il Btf Cantù oggi sfida in finale il Gallarate

Basket femminile cala il sipario oggi sull'inedito Torneo Senior lombardo.

Basket femminile beneauguranti i due precedenti stagionali entrambi vinti dalle furie rosse canturine

Tutto è pronto per l'atto conclusivo del Torneo Senior di basket femminile organizzato dal comitato Fip lombardo e voluto per far iniziare la stagione agonistica ad alcune squadre di serie C visto che il campionato regionale non si è disputato. Oggi a Opera dalle ore 15 vanno in scena tutte le finali della Kermesse a cominciare da quella per il 7°-8° posto per chiudersi alle 18.30 con la finalissima che assegnerà il trofeo e che vedrà protagonista proprio l'unica squadra lariana iscritta alla competizione il Btf Cantù.

Le furie rosse canturine stasera sfideranno il Gallarate in una finale secondo pronostico tra le due formazioni più accreditate alla vigilia. Ora Cantù parte da favorita non solo per il primato del suo girone ma anche perchè in stagione ha battuto in entrambi gli incontri Gallarate all'andata in casa per 51-46 e poi anche al ritorno in trasferta per 30-46. Inoltre va ricordato che il Btf dopo aver perso la partita d'esordio di 1 punto a Bresso ha inanellato solo vittorie e ora punta a conquistarne ancora una, l'ultima e chiudere in bellezza questo inedito torneo regionale in rosa.

Questi i risultati dei quarti di finale

Btf Cantù-Usmate 66-40, Gallarate-Ororosa Bergamo 51-30, Trescore-Tradate 44-49, BFM Milano-Parco Nord Bresso 40-61.

Questi i risultati delle semifinali

Ieri Cantù-Bresso 59.48, giovedì 24 giugno Tradate-Gallarate 34-43.