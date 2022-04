Basket femminile il GS Villa Guardia debutterà domenica 10 aprile a Corsico

Pallacanestro rosa news

Basket femminile il team di coach Cantaluppi è inserito nel girone Silver 4 dove sfiderà anche San Gabriele Milano e Samarate

Il comitato Fip lombardo ha reso noto il calendario della seconda fase del campionato di basket femminile di Promozione che vede protagonista anche il GS Villa Guardia. Dopo quasi un mese dall’ultima partita che ha chiuso la prima fase con il quarto posto nel girone Verde ecco che il GS Villa Guardia è pronto a tornare in campo nel fine settimana. La squadra diretta da coach Roberto Cantaluppi esordirà nella seconda fase domenica 10 aprile sul campo di Corsico. Il GSV in virtù del quarto posto nel girone verde è stato infatti inserito nel Girone Silver 4 dove sfiderà oltre Corsico (settimo classificato nel girone Giallo), San Gabriele Milano (sesto classificato nel girone Giallo) e Samarate (quinto classificato nel girone Verde) in partite di andata e ritorno. Le prime due classificate si qualificheranno per il tabellone playoff. Questo il commento di coach Cantaluppi : "Non ci nascondiamo e puntiamo ad andare il più in alto psibile perchè no provare a entrare nel tabellone playoff e a tempo stesso testare in prima squadra anche alcune nostre giovani del vivaio"

Questo il calendario che attende il Villa Guardia nel girone Silver4

1° turno Corsico-Villa Guardia (andata 10/4 ore 19.30, ritorno 7/5 ore 21)

2° turno Samarate-Villa Guardia (andata 23/4 ore 21, ritorno 14/5 ore 21)

3° turno Villa Guardia-San Gabriele (andata 1/5 ore 20.30, ritorno 21/5 ore 21).

Classifica finale del girone Verde

Fernese, Lainate 26; Canegrate 20; Gs Villa Guardia 14; Samarate 12; San Rocco, Binzago 6; Real Busto 2.