Basket femminile il Villa Guardia stasera va a caccia del tris vincente in casa contro il San Gabriele

Pallacanestro rosa news

Basket femminile si gioca oggi il posticipo del 3° turno del girone Silver4 di Promozione donne.

Basket femminile si gioca oggi il posticipo del 3° turno del girone Silver4 di Promozione donne

Basket femminile un nuovo successo permetterebbe al team lariano di allunare in vetta e avvicinare la qualificazione al tabellone playoff

Occasione ghiotto per il GS Villa Guardia che chiude stasera il girone d'andata della seconda fase del campionato di basket femminile Promozione. Già perché sulla scia delle prime due vittorie esterne, oggi alle ore 21 la squadra lariana diretta da coach Roberto Cantaluppi potrebbe calare il tris vincente ospitando il San Gabriele Milano e portare a + 4 il vantaggio sulle avversarie mettendo così una serie ipoteca sul passaggio al tabellone playoff. Ricordiamo che poi il GSV tornerà in campo, ancora in casa, sabato 7 maggio per aprire il girone di ritorno ricevendo il Corsico già battuto all'andata per 41-60.

Questo il programma del 3° turno e ultimo d'andata del girone Silver4

Domenica 1 maggio Corsico-Samarate 49-40; martedì 3 maggio ore 21.30 Villa Guardia-San Gabriele Milano.

La classifica aggiornata del girone Silver4:

Villa Guardia 4; Samarate, San Gabriele Milano, Corsico 2.

Questo il programma del 4° turno e primo di ritorno del girone Silver4

Sabato 7 maggio ore 21 Villa Guardia-Corsico, domenica 8 maggio Samarate-San Gabriele Milano.