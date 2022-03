Basket femminile la canturina Beatrice Del Pero ha vinto con Schio la Coppa Italia 

pallacanestro rosa risultati

Fa festa anche il basket femminile lariano che applaude la cestista canturina Beatrice Del Pero che ieri con la Famila Schio ha vinto la Coppa Italia 2022 battendo in finalissima la Virtus Segafredo Bologna con il punteggio di 88-81. La kermesse si è svolta da giovedì 24 marzo a San Martino di Lupari dove dopo aver battuto nell'ordine proprio le padroni di casa di S. Martino nei quarti, in semifinale Lucca della brianzola Sofia Frustaci e quindi ieri in finale Bologna, la Famila ha potuto alzare la sua 13esima Coppa Italia della storia. Una festa speciale anche per la giovane canturina Beatrice Del Pero che proprio a La Prima Como avena promesso di voler alzare il trofeo. Ed è stata di parola e ha vinto la sua prima Coppa Italia.

Questo il programma delle final eight di Coppa Italia A1 femminile

Quarti di finale

Giovedì 24 marzo ore 18 Ragusa-Lucca 67-71, ore 20.45 Schio-S. Martino di Lupari 79-63

Venerdì 25 marzo ore 18 Venezia-Geas Sesto 85-72, ore 20.45 Bologna-Campobasso 73-67

Semifinali

Sabato 26 marzo Schio -Lucca 96-68, Venezia-Bologna 64-76

Finalissima

Domenica 27 marzo ore 18 Famila Schio Schio-Virtus Bologna 88-81