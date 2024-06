Basket femminile: la canturina Sveva Bernasconi convocata con l'Italia U17 verso i Mondiali in Messico

C'è anche la cestista canturina Sveva Bernasconi nella lista delle convocate dal ct Giovanni Lucchesi per il raduno dell'Italia Under17 di basket femminile che si svolgerà dal 18 giugno a Foligno in preparazione al Campionato Mondiale di categoria, in programma in Messico dal 13 al 21 luglio.

La convocazione

Un obbiettivo importante a cui punta anche la giovane brianzola Bernasconi che è reduce dal terzo posto di bronzo conquistato con la squadra del Basket Costa Masnaga ai recenti campionati italiani Under17. L'Italia alla kermesse iridata è stata inserita nel girone B con Messico, Mali e Nuova Zelanda. Passano tutte le squadre, nell’incrocio le azzurre sfideranno una tra Giappone, Spagna, Argentina e Finlandia.

Girone A: Giappone, Spagna, Argentina, Finlandia

Girone B: Italia, Messico, Mali, Nuova Zelanda

Girone C: Portorico, Australia, Stati Uniti, Croazia

Girone D: Cina Taipei, Egitto, Canada, Francia

Le azzurre convocate per il raduno

FRANCESCA BALDASSARRE 2008 CESTISTICA SPEZZINA

SVEVA BERNASCONI 2007 BASKET COSTA

BEATRICE CERÈ 2007 REYER VENEZIA MESTRE

EMMA D'ESTE 2007 REYER VENEZIA MESTRE

EMMA GIACCHETTI 2007 MAGNOLIACAMPOBASSO

GIORGIA GORINI 2007 BASKET COSTA

ALESSANDRA LA MALFA 2007 BASKET FEMM. MILANO

GIULIA MINORA 2007 GEAS BASKET

ISABEL HASSAN 2009 REYER VENEZIA MESTRE

OLIVIA OSTONI 2007 GEAS BASKET

GIULIA PIROZZI 2007 FAMILA SCHIO

NICOLE TORRESANI 2007 SPARTA BERTRANGE

EMMA VOLPATO 2007 GEAS BASKET

MARIANNA ZANETTI 2008 FAMILA SCHIO