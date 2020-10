Basket femminile la Limonta Costa stasera sfida Empoli dell’ex Valentina Baldelli

Basket femminile oggi si apre il 5° turno di serie A1 donne.

Basket femminile l’assese Laura Spreafico con la sua Lucca ospita la corazzata Venezia

Torna in campo il campionato di basket femminile di serie A1 che oggi apre il 5° turno d’andata. Alle ore 20 tra le mura amiche le pantere della Limonta Costa Masnaga attendono la visita dell’Empoli della grande ex Valentina Baldelli. In casa anche l’assese Laura Spreafico che con la sua Lucca ospita l’imbattuta Venezia le ore 20.30.

Programma 5° turno d’andata serie A1 fonne



Oggi sabato 24 ottobre ore 20 Limonta Costa Masnaga-Empoli, ore 20.30 Lucca-Venezia,Broni-Schio, Bologna-San Martino, Geas-Sassari; domenica 25 Campobasso-Battipaglia; Ragusa-Vigarano rinviata

Classifica campionato Techfind Serie A1

Schio, Bologna, Venezia 8; Geas, Ragusa 6; Broni, Empoli, San Martino di Lupari 4; Lucca, Sassari, Campobasso, Limonta Costa Masnaga 2; Vigarano, Battipaglia 0.