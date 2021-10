Basket femminile la Nonna Papera Mariano debutta vincendo il derby contro la Comense

Pallacanestro doenne il weekend

Basket femminile si è completato il 1° turno del campionato di serie C lombardo.

Si è completato il 1° turno del campionato di basket femminile di serie C che ha visto nel posticipo di sabato sera vincere la Nonna Papera Mariano sul campo della Pol Comense 2015 per 54-42. Dopo un primo quarto equilibrato chiuso avanti dalle ospiti per 16-20, il team di coach Dionigi Cappelletti ha allungato sul 26-35 al 20' e al 30' sul 33-44 per poi gestire fino alla fine. La Comense archiviata questa prima sconfitta aprirà già giovedì sera il 2° turno d'andata ospite sul campo del Tradate.

Risultati 1° turno d'andata girone Giallo1 serie C femminile

Venerdì 15 ottobre: Vertematese-Basket Como 53-60, Gavirate-Tradate 48-68, Gallarate-Btf Cantù 71-46; sabato 16 Pol Comense-Nonna Papera Mariano Comense 42-54

Classifica del girone Giallo1 serie C femminile

Basket Como, Gallarate, Tradate, Nonna Papera Mariano, 2; Pol. Comense, Vertematese, Btf Cantù, Gavirate 0.

Programma 1° turno d'andata girone Giallo1 serie C femminile

Giovedì 21 ottobre Tradate-Comense (ore 21.15); venerdì 22 Mariano-Vertematese (ore 21.15); sabato 23 Btf Cantù-Gavirate, (ore 20.30); Basket Como-Gallarate (ore 21).