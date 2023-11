Basket femminile: l'Italia di capitan Spreafico parte bene e batte la Grecia 76-67

E' iniziata con il piede giusto l'avventura della nazionale italiana di basket femminile nelle Qualificazioni al Women’s EuroBasket 2025. Ieri sera a Vigevano infatti le azzurre guidate per la prima volta dalla nuova capitana la cestista di Asso Laura Spreafico hanno battuto la Grecia nel match inaugurale del girone H per 76-67. "Personalmente - rivela Spreafico - ero molto emozionata e anche tesa non lo nascondo. Essere stata nominata capitana azzurra è stata una grande soddisfazione, un onore e una forte emozione che mi ripaga del lavoro dei sacrifici fatti fino ad ora. Sono contenta perché abbiamo iniziato questa nuova avventura nel modo migliore con il giusto atteggiamento, una vittoria e la voglia di costruire qualcosa di importante. Ora pensiamo alla prossima gara in programma domenica in Germania contro un'altra squadra forte. Sarà un altro passo importante per costruire la nostra nuova identità". Domani mattina Spreafico e compagne voleranno ad Amburgo, dove domenica pomeriggio alle 17.30 giocheranno la partita con la Germania, che all’esordio ha travolto la Repubblica Ceca a Praga 85-41.

Il tabellino di Italia-Grecia 76-67 (24-10; 15-21; 14-17; 23-19)

Italia: Keys* 9 (1/4, 2/2), Villa* 10 (5/7, 0/3), Conti, Verona 14 (1/1, 4/6), Zandalasini* 15 (3/7, 3/4), Pan 2 (1/5, 0/3), Cubaj 18 (8/12), Madera (0/2, 0/1), Gilli, Fassina 2 (1/1, 0/2), Spreafico* 6 (0/1, 2/8), Panzera (0/1, 0/1). All. Capobianco

Grecia: Stamolamprou 5 (2/5, 2/2), Pavlopoulou 9 (1/2, 2/4), Tsineke (0/2), Koumantsiodou ne, Gerostergiou ne, Louka 10 (5/8), Spanou 21 (2/7, 4/6), Cristinaki 11 (4/8, 0/3), Chairistanidou 2 (1/3), Karlafti, Stamati 9 (3/4). All: Prekas

Arbitri: Ozlem Yalman (Turchia), Laure Coanus (Francia), Blaz Zupancic

Il calendario del girone H

9 novembre 2023

Italia-Grecia 76-67

Repubblica Ceca-Germania 41-85

12 novembre 2023

Germania-Italia (Amburgo, ore 17.30, Live Twitch @italbasket)

Grecia-Repubblica Ceca

7 novembre 2024

Italia-Repubblica Ceca

Germania-Grecia

10 novembre 2024

Grecia-Italia

Germania-Repubblica Ceca

6 febbraio 2025

Italia-Germania

Repubblica Ceca-Grecia

9 febbraio 2025

Repubblica Ceca-Italia

Grecia-Germania

Classifica girone H

Italia, Germania 2; Repubblica Ceca, Grecia 0.