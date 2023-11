Basket femminile: negli anticipi sorride solo Mariano, stop pesanti per Cantù e Vertemate

Negli anticipi del 5° turno d'andata del campionato di serie C femminile sorride solo la Nonna Papera Mariano che ha ritrovato il successo imponendosi a domicilio nel derby contro un buon Villa Guardia che ha resistito per oltre metà gara. Sconfitta amara in casa per la Vertematese stoppata dal Garbagnate mentre addirittura travolto un incompleto BTF Cantù sul campo della capolista Nibionno. Oggi chiude il turno il Basket Como che nel posticipo rende visita alla quotata Lecco cercando un'impresa che sulla carta appare proibitiva.

I tabellini di Nonna Papera Mariano-Villa Guarda 53-42

Parziali 11-4, 26-21, 48-28

Mariano: Orsenigo 10, Orlando 9, Pozzi 8, Maniero 7, Conegian 7, Maggioni 6, Pollini 5, Paleari 1, Molteni, Mauro, Testa, Marconetti. All. Cappelletti.

Villa Guardia: Benzoni 12, Panella 7, Dalle Ave 4, Mariani 4, Fomasi 4, Longoni 3, Fasola 3, Della Bosca 2, Limonta 2, Okland 1, Galbiati, Carcano. All. Molteni.

Vertematese-Garbagnate 46-54

Parziali: 10-14, 17-32, 34-41

Vertematese: Ghitti 10, Redolfi 9, Faverio 7, Ortelli 5, Rossoni 5, Carusi 4, Stocchi 2, Ghioldi 2, Carioli 2, Bravi, Ventura, Prete.

Nibionno-Btf Cantù 102-26

Parziali: 25-7, 56-13, 77-23

Cantù: Vitali 12, Barelli 8, Ballabio 2, Maspero 2, S Volpi 2, Padovani, Ben Afra, Virdia, Sartor. All. Rossi.

Il programma del 5° turno d'andata del girone C

Venerdì 3 novembre ore 21.15 Mariano-Villa Guardia 53-42, ore 21.30 Vertematese-Garbagnate 46-54; sabato 4 ore 21 Nibionno-Cantù 102-26; domenica 5 ore 18 Lecco-Basket Como.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno 10; Lecco, Nonna Papera Mariano 8; Villa Guardia, Garbagnate 4; Btf Cantù, Vertematese 2; Basket Como 0.