Basket femminile si è giocato il 2° turno di ritorno di serie C donne.

Basket femminile si è giocato il 2° turno di ritorno di serie C donne

Basket femminile prova sottotono soprattutto in attacco per la squadra di coach Molteni che si è arresa per 33-43

Il 2° turno del campionato di basket femminile di Promozione si rivelato davvero amaro per il Villa Guardia. La capolista lariana del girone B lombardo infatti ieri sera ha dovuto incassare la seconda sconfitta stagionale battuta in casa dall'Ornago seconda forza del torneo con Biassono anch'essa vincente. Per la squadra di coach Fabrizio Molteni una prova sottotono soprattutto in attacco che l'ha vista sempre costretta ad inseguire senza mai riuscire a riaprire la contesa. Ora Villa Guardia osserverà un turno di riposo e ritornerà in campo domenica 5 febbraio ospite del Carugate.

Il tabellino di Villa Guardia-Ornago 33-43

Parziali: 11-17, 20-29, 24-38.

GSV: Benzoni 6, Fomasi 6, Montorfano 5, Galbiati 5, Delle Ave 4, carcano 4, De Caro 3, Della Bosca, fasola, Longoni, Clerici, Duzioni. All. Molteni)

Questo il programma completo del 2° turno di ritorno girone B

Domenica 15 gennaio Binzago-Carnate 51-58; sabato 21 ore 21 Villa Guardia-Ornago 33-43, Biassono-Usmate 50-40; lunedì 23 Carugate.Giussano.

Classifica aggiornata del girone B

GS Villa Guardia 16; Biassono, Ornago 14; Carugate 12; Usmate 10; Giussano 8; Binzago, San Rocco Seregno, Carnate 4,