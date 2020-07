Basket femminile torna il camp biancoverde tutto al femminile “Sicurezza e divertimento”

Basket femminile la Pol Cucciago’80 ripropone una sua iniziativa estiva.

Basket femminile dal 27 al 31 luglio una settimana di pallacanestro in completa sicurezza per le atlete dal 2004 al 2010

Torna in Brianza un appuntamento estivo dedicato solo al basket femminile. La Pol Cucciago’80 anche quest’anno infatti ripropone il suo tradizionale camp di basket al femminile dedicato solo alle cestiste nate dal 2004 al 2010. Una settimana dal 27 al 31 luglio che si svolgerà tra lezioni di basket, gare, partite e tanti divertimento presso la struttura sportiva di via S. Arialdo a Cucciago. Direttore del camp Mario Pagani, coordinatore tecnico Franco Cofrancesco a cui si affiancheranno istruttori qualificati ma anche uno staff medico e il personale Covid 19 perchè la parola d’ordine del camp sarà “Sicurezza e divertimento”, per il camp estivo più forte del.. coronavirus”. Attesi durante la settimana anche tanti ospiti giocatori e allenatori di serie A maschile e femminile.

Per informazioni e iscrizioni rivogersi a info@cucciiago80.it, sul sito ufficiale www.cucciago80.it tel. 3402569227, 3927497719, 337399588.