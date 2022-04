Basket femminile un'incompleta Nonna Papera Mariano cade sul campo della Futura Milano

pallacanestro rosa risultati

Si è aperto il 5° turno della seconda fase del campionato di serie C di basket femminile lombardo e lo ha fatto riservando brutte sorprese e solo sconfitte amare alle squadre lariane. Le tante assenze infatti hanno condizionato la trasferta di ieri sera della capolista Nonna Papera Mariano che si è dovuta arrendere sul campo della Futura Milano per 53-46. Secondo stop stagionale per il team biancorosso di coach Dionigi Cappelletti ora raggiunto in vetta a quota 34 dalla Pro Patria Busto. Seconda sconfitta casalinga ravvicinata per il Basket Como battuto ieri sera dall'Ardor Bollate. Ko casalingo anche per il Btf Cantù superato a Vighizzolo dal Parco Nord Bresso dopo un match giocato a viso aperto. In trasferta invece è caduta la Pol Comense sul campo del Garbagnate. Oggi infine tocca alla Vertematese cercare l'impresa corsara ospite del Broni.

Programma del 5° turno del girone Giallo

Venerdì 8 aprile ore 21 Tradate-Pro Patria 52-71, Gavirate-Corsico 55-61; sabato 9 ore 20.30 Futura -Mariano 53-46, Btf Cantù-Bresso 41-66, Garbagnate-Comense 59-50, Basket Como-Bollate 47-61, MBS-Gallarate 32-92; domenica 10 ore 10 Broni-Vertematese.

La nuova classifica del girone Giallo

Nonna Papera Mariano, Pro Patria Busto Arsizio 34; Gallarate 32; Ardor Bollate 30; Bresso 28; Tradate, Broni 22; Basket Como 18; Btf Cantù, Futura, Corsico 16; Vertematese, Garbagnate 12; Gavirate 8; Comense 2; Milano Basket Stars 0.