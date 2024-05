Basket femminile: Villa Guardia manca il match ball salvezza in C

Primo match ball salvezza sprecato dal GS Villa Guardia: ha avuto la possibilità di chiudere la serie playout con il QSA Milano, ma ha perso la quarta partita in rimonta, rimandando così il verdetto alla decisiva gara5.

Primo match ball mancato

La squadra lariana, nel weekend è stata avanti a lungo sul campo di Opera per poi farsi rimontare e sorpassare nell'ultimo quarto dalle padroni di casa che poi hanno vinto in volata. Questo il commento di coach Fabrizio Molteni: "Il nostro peccato è stato quello di non aver scavato il solco nel secondo quarto, in cui abbiamo segnato 22 con capitan Benzoni 'on fire'. Inoltre, nell'ultimo quarto periodo ci siamo attaccati troppo al tiro da fuori, che non ci ha premiato. Si va ora a gara 5, a casa nostra, domenica alle 18 quando auspichiamo il tutto esaurito". La bella decisiva della serie si giocherà, infatti, domenica 19 maggio a Villa Guardia: chi vince sarà salvo, chi perde retrocederà.

Il tabellino di Qsa Milano-Villa Guardia 51-48

Parziali: 11-8; 27-30; 40-41.

Villa Guardia: Benzoni 22, Galbiati 15, Fomasi 3, Visiello 3, Dalla Bosca 2, Mariani 2, Okland 1, Dalle Ave, Brescianelli, Panella, Limonta, Montorfano. All. Molteni, Marinoni.

Situazione di tutte le serie dei playout: gare 4

Sabato 11 maggio ore 21-15 QSA-Villa Guardia 51-48(2-2). Garbagnate-Cremonese 34-59 (1-3), domenica 12 Trezzano-Vorbano 62-41 (2-2).

Già chiuse le serie: Tradate-Cappuccinese (3-0), Vigevano-Crema (0-3), Lodi-Cantù 56-43.