Basket giovanile dopo 1 anno e mezzo la Virtus ha ospitato un torneo Under15

Buone notizie arrivano dal campo per il basket giovanile provinciale. Protagonista in questo fine settimana è stato il settore giovanile della Virtus Cermenate che dopo un anno e mezzo ha organizzato con il suo responsabile tecnico Mauro Somaschini coadiuvato dal coach Matteo Borghetti un divertente torneo triangolare riservato alla categoria Under15. Sul campo di Cermenate sono scesi per affrontarsi in una serie di belle partite i ragazzi della STT Virtus diretta da coach Matteo Alberio in coppia con Mattia Broggi, contro il Basket Accademy Adda e la APL Lissone. Prima di scendere in campo tutte e tre le squadre con i rispettivi staff si sono sottoposti al tampone previsto dai protocolli e poi via tutti in campo con la prima partita vinta dal Basket Accademy Adda contro l'APL Lissone. Nel secondo match nonostante il caldo africano i padroni di casa della Virtus sono riusciti a battere i pari età del Lissone. Quindi la terza ed ultima partita vinta anch'essa dal Basket Adda che ha regolato i virtussini gialloblù vincendo il minitorneo. Ma a prescindere dai risulati sul campo è stato un bel pomeriggio di basket, sport e divertimento per tutti.