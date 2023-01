Basket giovanile: si è chiusa a Erba la manifestazione organizzata dalla società locale.

Basket giovanile: il 13° Trofeo Gianluca Citterio ha calato il sipario tra gli applausi

E' calato il sipario tra gli applausi sul 13° Trofeo Gianluca Citterio, il torneo di basket giovanile diventato un classico appuntamento durante le festività e che è tornato in campo dopo due anni di stop presso il PalaErba dal 3 al 7 gennaio. La manifestazione è stata caratterizzata da due tornei per le categorie maschili under15 e under13. Il torneo Under13 è stato vinto dalla Caluschese che in finalissima ha battuto i padroni di casa di Erba mentre sul terzo gradino del podio è salito il Pescate. Nel torneo Under15 invece successo meritato per il Lissone che in finale ha superato il Calolziocorte mentre al terzo posto è arrivata la Caluschese.

Questi i risultati delle finali Under 13

Finale 5°-6° posto Albavilla - Civatese 42 - 45 Finale 3°-4° posto Masters Carate - Pescate 45 - 77 Finale 1°-2° posto Le Bocce Erba - Caluschese 21 - 85 Classifica finale Under13 1° posto Caluschese 2° posto Le Bocce Erba 3° posto Pescate 4° posto Masters Carate 5° posto Civatese 6° posto Albavilla

Questi i risultati delle finali Under15

Finale 5°-6° posto Pezzini Morbegno - Le Bocce Erba 61 - 83 Finale 3°-4° posto Caluschese - Sport Club BrianzaLipomo 68 - 56 Finale 1°-2° posto APL Lissone - Carpe Diem Calolziocorte 73 - 55 Classifica finale Under15 1° posto Lissone 2° posto Calolziocorte 3° posto Caluschese 4° posto Sport Club Brianza Lipomo 5° posto Le Bocce Erba 6° posto Morbegno

I gironi del torneo Under15

Girone A: Le Bocce Erba, Calolziocorte, Sport Club Brianza

Girone B: Morbegno, Lissone, Caluschese

I gironi del torneo Under13

Girone A: Le Bocce Erba, Masters Carate Brianza, Civatese

Girone B: Caluschese, Pescate, Albavilla