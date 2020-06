Basket mercato, il comasco Manuel Cilio nuovo assistente a Olginate in serie B

Nuovo incarico per uno dei tecnici più noti nel panorama lariano.

Basket mercato, dopo l’esperienza a Teramo l’allenatore lariano resta nella serie cadetta

Il basket mercato è in fermento anche nella nostra provincia. L’ultima bomba estiva riguarda un noto allenatore comasco che sta facendo parlare di se in queste settimane dopo essere tornato a casa dalla sua ultima esperienza a Teramo. Si tratta di Manuel Cilio tecnico nato a Como nel 1983 ma con all’attivo già una carriera ricca di soddisfazioni tra PGC Cantù, Cadorago, Rovello Porro annoverando quattro promozioni (Prima Divisione, Promozione, Serie D e C Silver) e vari titoli provinciali nei campionati giovanili.

Chiusa anzitempo l’ultima tappa in una piazza storica come Teramo, Cilio è tornato a casa e solo poche settimane fa ha ufficializzato il suo ingresso nello staff tecnico del settore giovanile de Le Bocce Erba. Ora è di poco fa l’annuncio della NP Olginate di aver inserito Manuel anche nel suo staff tecnico con il ruolo di assistente allenatore della squadra che militerà nel campionato di serie B maschile 2020/21 e sarà l’assistente di lusso di Coach Giorgio Contigiani.

