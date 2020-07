Basket mercato il timone del Rovello Porro in D Matteo Bonassi e Luca Rossini

Basket mercato pioggia di notizie in ogni categoria nostrana.

Basket mercato la Virtus Cermenate conferma Mattia Banfi in C Gold, Marco Spreafico ancora capitano de Le Bocce Erba in Silver

Tempo di sole, caldo africano e tanto basket mercato anche nella nostra provincia. Tempo anche di conferme importanti per alcune delle principali squadre nostrane. Andando per ordine gerarchico in serie C Gold la Virtus Cermenate ha rinnovato Mattia Banfi per la prossima stagione sportiva. Una conferma squillante in maglia giallobù visto che l’esterno classe 1998 lo scorso campionato aveva viaggiato a u a media di 10 punti, 2 rimbalzi e 2 assist in 32? a gara. Per Banfi considerato uno dei migliori giovani della categoria sarà il terzo anno consecutivo in maglia Cermenate dove potrà continuare la sua crescita.

Passando alla C Silver da segnalare la conferma anche dello storico capitano di mille battaglie Marco Spreafico alla sua 14esima stagione senior in maglia de Le Bocce Erba.

Scendendo di un’altra categoria e passando in serie D da segnalare che coach Matteo Bonassi resterà anche nella prossima stagione sportiva nonostante il doppio salto all’indietro dalla C Gold, ad allenare il Basket Rovello Porro e al suo fianco in veste di assistente avrà Luca Rossini che così torna in panchina dopo anni lui cresciuto nello staff della Pallacanestro Cantù.

